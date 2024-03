Aproape jumătate dintre profesorii din Europa sunt la vârsta pensionării. În România, doar 8% au sub 30 de ani

Doar 8 la sută au sub 30 de ani, arată ultimele date Eurostat. Și în România inspectoratele școlare apelează la dascălii pensionari.

Ioan Brânzan are acum 78 de ani și este profesor de fizică. După pensionare a fost chemat la catedră la Liceul German din Alba Iulia.

Elevii spun dascălul are foarte multă răbdare.

Sara, elevă: "Mie mi se pare un mod foarte logic în care predă, înțelegi, rămâi din clasă cu informația. Ce îmi place la dânsul e că putem pune întrebări și ne răspunde, că este deschis".

Profesorul ne spune că tot mai puţini tineri ajung la catedră.

Ioan Branzan, profesor de fizică Liceul German Sebeș: ”Nu vin pentru că științele exacte sunt științe grele. Predau de 54 de ani. Pentru mine elevii sunt totul”.

Numai în județul Alba sunt 83 de posturi ocupate de profesori pensionari, cei mai mulți la fizică, matematică și chimie. Anul trecut au fost scoase la concurs zeci de posturi cu fracțiuni de normă, dar și întregi numai la fizică, însă s-a prezentat doar un singur candidat. Iar acesta...

Cornel Sandu, inspector general ISJ Alba: ”A obținut notă sub cinci. Posturile didactice sunt ocupate cu cadre care la un moment dat s-au pensionat. Cei care termină preferă să meargă într-un domeniu în care sunt mai bine plătiți în domeniul IT".



Eugenia Marcu este profesoară de 40 de ani și predă fizică și astronomie, la un liceu din Cluj. Face parte dintr-o generație care știe că fără muncă nu se poate trăi și, după doi ani de pauză, a simțit că trebuie să se întoarcă la vechea ei pasiune.



Eugenia Marcu, profesoară de fizică: "Am revenit pentru că simțeam acolo unde trebui şi mă simt bine să-mi fac meseria pe care mi-o doresc. Eu am învăţat foarte mult de la copii, să mă adaptez după ei dacă nu îţi place această meserie, nu o faci".

Florin Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei: "Ne confruntăm cu un deficit în ceea ce privește atragerea tinerilor. Anul acesta, la fizică în București au rămas posturi întregi, chiar ore neocupate, colegii mei au fost nevoiți să găsească o soluție pentru a acoperi acest deficit".

Potrivit ultimului raport al Ministerului Educației, avem peste 200.000 de dascăli în învățământul preuniversitar.

Dintre aceștia, aproape un sfert au între 50 și 59 de ani iar unii sunt în prag de pensionare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: