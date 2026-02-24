Cele două unități, care asigură aproape jumătate din capacitatea de rafinare a României, vor fi închise aproximativ 20 de zile, iar compania susține că livrările către clienți vor fi acoperite din stocuri și prin divizia de trading a grupului.

Oprirea tehnologica este realizata in baza unui calendar, cu revizii generale programate la interval de 4 ani si opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrari intermediare.

Lucrarile programate pentru aceasta perioada vor viza inspectii si reautorizari ale unitatilor de productie si ale fluxurilor operationale, in acord cu legislatia in vigoare. De asemenea, se vor executa lucrari de curatare a echipamentelor, verificari preventive sau inlocuire a unor elemente, precum catalizatorii, cu scopul mentinerii si cresterii randamentelor de productie, asigurarii calitatii produselor si a unei functionari in siguranta si la capacitate, atat pentru angajati, cat si pentru mediul inconjurator.

Lucrarile vor fi efectuate de Rominserv, contractorul general al Grupului KMGI, cu sprijinul altor companii, specializate in acest sector.

Revizia celor doua rafinarii este realizata concomitent, avand in vedere ca rafinaria Vega functioneaza cu materii finite si semifabricate provenite din Petromidia Navodari.

In toata aceasta perioada, compania va continua sa isi onoreze obligatiile contractuale, livrarile de produse petroliere catre clienti urmand a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

Actionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct si indirect) si Statul Roman prin Ministerul Energiei (44,7%).

Rafinăriile Petromidia şi Vega au procesat, în 2024, circa 4,9 milioane de materii prime. Împreună, cele două rafinării reprezintă aproape jumătate din capacitatea de rafinare a României.