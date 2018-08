Anunțul Jandarmeriei despre starea de sănătate a Ștefaniei, jandarmerița bătută

Pro TV

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei a comentat informațiile apărute despre starea de sănătate a jandarmeriței bătute la protestele diasporei de vineri după ce au apărut speculații că situația ei nu ar fi gravă.

"Vă citesc din fișa întocmită de Unitatea de Primiri Urgențe unde a ajuns colega noastră în acea seară, pe care noi am avut-o la dispoziție în dimineața în care am făcut conferința de presă. La diagnostic, la internare, scrie așa: traumatism coloană cervicală, traumatism toraco-abdominal, traumatism de coloană cervicală amielitică, contuzie toracică abdominală... Nu suntem experți, nu suntem medici, dar am citit acest traumatism... de coloană cervicală..." a declarat Georgian Enache pentru digi24.ro.

