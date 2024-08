„O bubuitură s-a auzit”. Filmul tragediei din Arad, unde o fată a fost electrocutată după ce s-a urcat pe tren pentru o poză

Fata era cu prietenele în triajul din municipiul Arad și s-a urcat pe un vagon, sub firele de tensiune. Inevitabil, s-a produs un arc electric, la 27 de mii de volţi.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!



Tânăra se plimba cu trotineta, alături de câteva prietene, când a luat decizia nefastă de a se urca pe unul dintre vagoanele de marfă din apropierea Gării Arad, deși cele care o însoțeau ar fi încercat să o oprească. Fata ar fi fost convinsă că nu pățeşte nimic, pentru că vagonul nu era ataşat la locomotivă.

Bărbat: „O bubuitură s-a auzit și un arc electric. S-a urcat pe vagon.”



Alertați de zgomot, mai mulți oameni au ieşit din casele din apropiere.



Bărbat: „Când am venit, am văzut fata sus pe vagon. Ardea părul. După trei-patru minute a picat fata jos. I-am pus o pătură sub ea, ardea tricoul, l-am rupt și n-am mai putut să fac altceva.”

Femeie: „Un vecin a venit cu pătura și a pus pătura pe ea. A stins focul și a dezbracat-o. Au ars papucii în picioare.”

O ambulanţă chemată de urgență a preluat-o pe tânără.

Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad: „Prezenta arsuri pe aprox 40% din suprafața corpului fiind însă conștientă și cooperanta. În urma evaluării medicale, victima a foat transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice.”



Când au văzut ce a păţit, prietenele ei au vrut să urce pe vagon, să o ajute. Au fost oprite în ultimul moment de martori. La câțiva metri de locul tragediei a fost găsit şi telefonul cu care victima încercase să îşi facă un selfie.

În urmă cu nici 2 săptămâni, un tânăr de 19 ani a suferit arsuri pe 70 la sută din corp, după ce a urcat și el pe un vagon, tot pentru fotografii. În ciuda avertismentelor, sunt adolescenţi care în continuare își riscă viaţa pentru o poză.

