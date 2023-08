Copilă de zece ani, electrocutată la un loc de joacă din Capitală. „Nu vorbea, nu ne auzea, nu vedea. Avea gura încleștată”

Copila s-a urcat pe un gard de metal și s-a sprijinit de un stâlp aflat în incinta unui loc de joacă. Cei de la Primăria sectorului 6, care administrează parcul, au refuzat să comenteze situația. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Cum s-a întâmplat tragicul eveniment

Pentru că una dintre porțile parcului era închisă cu lacătul, copila a vrut să sară gardul pentru a nu ocoli pană la cealaltă intrare. Au urmat scene șocante. Fetița s-a urcat pe gard pentru a intra în parc. S-a dezechilibrat și s-a sprijinit de stâlp, moment în care s-a electrocutat și a fost pusă la pământ, în stare inconștientă. În încercarea de a ajunge cât mai repede la fetiță, mama, care o însoțea, s-a curentat și ea după ce a atins gardul și stâlpul, dar șocul nu a fost la fel de puternic.

Mama fetiței: „A căzut în picioare și din picioare a căzut jos pe spate, inconștientă. Nu vorbea, nu ne auzea, nu vedea. Când am văzut-o că era învinețită, cu gura încleșatată, am spus celor care erau acolo să sune la salvare. Nu mi se pare OK, mi se pare o neglijență din partea celor care se ocupă, să mergi în parc și să fii curentat”.

Autoritățile au închis locul de joacă, iar o echipă a distribuitorului de electricitate a fost trimisă în zonă ca să întrerupa curentul. Reprezentanții operatorului de distribuiție au transmis ulterior că instalația nu le aparține.

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public se ocupă de acest parc. În aceste condiții, am încercat să obținem un punct de vedere inițial prin telefon, apoi la sediu.

Angajații au închis toate intrările în primărie.

În același parc, un alt copil a fost electrocutat, în urmă cu trei ani, iar locuitorii din zonă povestesc că, în 2022, un copac de mari dimenisuni s-a prabușit peste locul de joacă.

Localnic: „Altă alternativă nu există. Ieși cu ei aici, îi supravehezi să nu pună mâna acolo, să nu pună mâna dincolo. Copiii se joacă, aleargă. Poate s-a urcat pe gard și, fără să își dea seama, a pus mâna acolo”.

Peste tot în oraș sunt locuri de joacă periculoase. De altfel, primarul General al Capitalei a confirmat recent că mobilierul specific a fost schimbat în urmă cu 12 ani, deși normal ar fi la opt ani.

