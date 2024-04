ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a sărit în aer blocul din Craiova. Deflagrația a rupt pereții

Peste 50 de locatari au ieșit speriați din clădire, printre grinzi și moloz. Vor dormi pe la rude și prieteni, pentru că nu sunt în siguranță în blocul lor.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o locuință de la parter sare în aer și bucăți de tencuială sunt aruncate la zeci de metri. Ca la un cutremur, apartamentul de la etajul 1 se prăbușește. Un plafon uriaș din beton și cărămidă greu de sute de kilograme cade.

Peste tot sunt mormane din fier beton și cărămidă. Potrivit pompierilor, explozia din blocul aflat pe Strada Albinelor din Craiova s-a produs din cauza unei butelii de gaz, cel mai probabil defectă, racordată la un boiler în locuința de la parter, după ce o proprietara a încălzit apa ca să se spele.

Locatar: „A bubuit pur și simplu de la o butelie, unul dintre vecini a reușit să scoată două victime, iar cea de-a treia nu a reușit să o scoată, că era prinsă sub dărâmături”.

Luminița Adriana Munteanu, de 51 de ani, locuia împreună cu mama în apartamentul de la etajul 1. Dormeau una în bucătărie, cealaltă în cameră. În urma exploziei, un zid s-a prăbușit peste Luminița, care și-a pierdut viața. Mama ei a supraviețuit la câțiva metri distanță.

Locatar: „De sub dărâmături am scos pe doamna bătrână, mama fetei. Fiica a decedat, a căzut tot de sus, toate greutățile pe dânsa”.

Sora femeii decedate: „Am primit un telefon să venim, dar nu mi-a spus altceva. Când am ajuns nici nu mi-am imaginat. Țipam la mama și mi-a spus lumea că e la spital”.

Blocul, fost cămin studențesc, a fost construit în 1960 și nu este racordat la gaze. În el locuiau peste 50 de oameni. Unii și-au modificat garsonierele, dar nimeni nu avea autorizație pentru lucrările improvizate.

Femeia în apartamentul căreia s-a produs explozia are arsuri pe 35% din corp. O vecină a primit și ea îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.

Locatar: „Am auzit o bubuitură. Am văzut dărâmăturile, am intrat, am încercat să vedem dacă e cineva în viață, am strigat și am început să scoatem de acolo. Am strigat și ne-au răspuns”.

Pompierii au căutat ore în șir eventuale victime. Apoi i-au însoțit pe locatarii care au vrut să își ia din apartamentele distruse acte și medicamente.

Printre dărâmături a fost găsită și o pisicuță care a avut șansa să scape. Stăpânul ei nu a avut liniște întreaga noapte.

Proprietarul pisicii: „În baie era băgată. Am intrat când ni s-au oferit cele 2-3 minute să putem să ne luăm niște haine. Iubirea mea!”.

Clădirea a suferit avarii grave, iar oamenii nu se pot întoarce deocamdată acolo.

Valentin Nemțaru, reprezentatul Inspectoratului Județean în Construcții Dolj: „Noi, la momentul de aseară, am interzis locuirea imobilului”.

Acum aproape toți s-au mutat la rude. Ei vor primi un ajutor în bani din partea Primăriei pentru reparații de urgență. Municipalitatea va ajuta și la reconstrucția celor două garsoniere complet distruse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: