ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul de pe DN79, în care o tânără a murit. Copilul ei a fost grav rănit

În dreapta se aflau iubita și copilul ei de doi ani, care statea în brațe și nu într-un scaun special, așa cum este obligatoriu. Femeia de 25 de ani a murit pe loc, iar băiețelul și șoferul au fost grav răniți.

Cine este Livia, tânăra care a murit în accident

Livia avea 25 de ani, fusese căsătorită și avea doi copii, de 6 și de 2 ani. De un an de zile era cu cel care a condus-o către moarte. Deși avea permisul anulat după ce a încălcat de multe ori regulile de circulație, bărbatul de 48 de ani s-a urcat la volan. În dreapta a luat-o pe Livia, care era cu cel mic în brațe. Copilul ar fi scăpat poate fără răni dacă era asigurat într-un scaun special pe bancheta din spate.

Pe Drumul Național 79, care leaga Oradea de Salonta, la ieșire din localitatea Nojorid, într-o curbă, șoferul a intrat pe contrasens unde mașina s-a izbit frontal de un TIR.

Șoferul TIR-ului: A intrat pe contrasensul meu. Am frânat, am tras de volan dreapta, nu am putut să evit. Am evitat cât am putut.

Echipele de la descarcerare au găsit-o pe femeie fără puls. Pruncul și șoferul au fost transportați la spital cu răni grave.

Dr. Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: Copilul a suferit un politraumatism sever, cu multiple leziuni, de la nivelul capului, toracelui, abdomenului. A necesitat asistare respiratorie. Bărbatul care era în același autoturism cu copilul a suferit, de asemenea, politraumatism. Starea este critică.

Tânără de 25 de ani era din localitatea Bocsig, județul Arad. Acolo mergea marți seară. Rudele ei spun că nu-l cunoșteau prea bine pe bărbatul cu care avea o relatie.

Șoferul care a provocat tragedia va fi anchetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală în formă agravată și conducerea unui vehicul, cu permisul anulat.

