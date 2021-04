Animalele de companie ar putea avea voie pe plajă. Inițiativa legislativă, bine-primită de oameni

Liber cu animalele de companie pe plajă. Este deocamdată doar o inițiativă legislativă.

În prezent, stăpânii riscă până la 20 de mii de lei amendă dacă își duc cățeii pe plajă. Noua reglementare le-ar da mai multă libertate, însă le va impune oamenilor să curețe în urma prietenilor lor necuvântători.

Pe litoral există câteva zeci de hoteluri care permit accesul cățeilor. De cele mai multe ori stăpânul trebuie să prezinte un document care să confirme starea bună de sănătate a companionului și să plătească în plus pentru cazarea lui.

Gabriela Mihai - manager hotel stațiunea Mamaia: „Au de plătit o taxă care este 20% din tariful camerei din perioada respectivă și să aibă grija de el.

- Ce fac cu animalele atunci când vor să meargă la plajă?

- Cei care au animalele mai mici și le pun în cuști, iar alții le lasă în cameră că nu au ce să facă, nu este voie pe plajă și nici la piscină.“

Ștefan Necula - director agenție de turism: „Oamenii sunt foarte interesați să știe dacă pot veni pe litoral cu animalul de companie, foarte mulți dintre cei care îi acceptă, le creează și facilitați, au spații special destinate pentru animalele de companie“

Inițiativa legislativă susținută de mai mulți deputați USR-PLUS a ajuns la Senat. În prezent accesul cățeilor pe plajă este interzis!

Alin Vintilă - reprezentant al Biroului de Presă Primăria Constanța: „E vorba de ordonanță de urgență a guvernului nr 19 / 2006 care prevede niște sancțiuni foarte dure, între 10 și 20 mii lei.“

Alex locuiește în apropiere de mare, însă nu-l poate lasă pe Maxi să alerge în voie.

Alex: „Avem marea la 2 pași, dar trebuie să ne orientăm doar în jurul blocului sau în spațiile verzi de aici de la noi, ceea ce nu mi se pare normal. Am fost acum 2 ani de zile cu câinele în Turcia , am fost cu el am stat pe plajă nici o problemă de genul. Mai mult fac mizerie oamenii decât fac căinii, noi strângem după ei! “

Libertatea vine însă la pachet cu reguli.

Cristina Rizea - deputată în Parlamentul României: „Pe durata sezonului estival am considerat că este mai bine să lăsăm la aprecierea operatorului de plajă dacă dorește sau nu să permită accesul. Proprietarii sunt obligați să aibă cu ei punguțe pentru a strânge deșeurile produse de animalute. Sunt obligați să-i țină în lesă sau în ham. Pentru cei care nu strâng deșeurile produse de animale sunt amenzi de la 10 000 la 100 000 lei”.

Ca să intre în vigoare, legea trebuie votată de Camera Deputaților. În majoritatea țărilor cu ieșire la mare din Uniunea Europeană, plimbarea animalelor de companie pe plajă este permisă.