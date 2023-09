Kilograme de droguri ascunse în podeaua grădiniței în care un băiețel a murit. Ce se întâmpla de fapt în clădire

Drogurile au fost găsite miercuri în podea, sub o zonă de joacă din grădiniţă, după ce autorităţile au obşţinut un mandat de percheziţie pentru a verifica acest centru, a arătat NYPD. Drogurile cântăreau cam 8-10 kilogramed şi erau împachetate în forma unor cărămizi, potrivit unui oficial citat de CNN, scrie News.ro.

Poliţia a afirmat că au fost găsite şi alte narcotice, fără a specifica de ce tip, precum şi accesorii legate de droguri. Fotografiile făcute publice de NYPD arată ceea ce pare a fi o trapă de lemn deschisă şi substanţe ambalate în pungi în podea.

Joi, un juriu din New York City a votat pentru punerea sub acuzare a lui Grei Mendez (36 de ani) şi Carlisto Acevedo Brito (41 de ani), doi suspecţi în cazul incidentului cu supradoza mortală de Fentanil din 15 septembrie, potrivit procurorului din Bronx Darcel Clark.

”Un mare juriu a dat o decizie de punere sub acuzare, ceea ce înseamnă că ei sunt acum acuzaţi de mai multe fapte”, a spus Clark. Ea nu a specificat care sunt acuzaţiile, menţionând că punerea sub acuzarea va fi făcută publică în curând.

Un băieţel de un an, Nicholas Dominici, a murit după o presupusă expunere la Fentanil, săptămâna trecută, la grădiniţa Divino Niño.

Alţi trei copii – doi băieţi de doi ani şi o fetiţă de opt luni – au fost spitalizaţi după ce au fost expuşi la presupusul Fentanil şi au suferit o intoxicaţie acută cu opioide.

Anchetatorii afirmă că au descoperit un kilogram de Fentanil într-o zonă în care copiii dormeau la grădiniţă.

”Mai multe dovezi au fost găsite, ducând la concluzia că acest centru era mai mult decât o grădiniţă”, a declarat, joi, Clark.

