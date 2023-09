Noi detalii despre explozia devastatoare de pe șantierul Autostrăzii Moldovei. Prefect: „Clar este o eroare umană”

Deflagrația a avut loc după ce un utilaj a făcut lucrări deasupra unei conducte de gaz. Magistrala care a explodat trebuia mutată, spun specialiștii. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

Pe șantierul unde s-a produs explozia reprezentanți de la mai multe instituții ale statului au început anchete. Primul care a făcut declarații despre cauzele tragediei a fost prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici.

Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea: „Clar este o eroare umană.”

Eroarea despre care vorbește prefectul nu a fost încă dovedită de anchetă. Și tot prefectul și-a dat cu părerea despre adâncimea la care era îngropată conducta magistrală de gaz. La fel, fără să facă prea multe cercetări.

Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea: „Nu pare o adâncime tocmai în regulă pentru o magistrală. Adică ar trebui să fie la o adâncime mult mai mare. Cel puțin la ce văd, până într-un metru are adâncime. Trebuia să fie la 1,8 metri.”

Conducta care a explodat aparține Transgaz, care a transmis că firma care construia autostrada nu avea un aviz să facă lucrări în zonă. Înainte ar fi trebuit să mute conducta.

„Pe o zonă de 20 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de construire a drumului vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E.Transgaz S.A. a proiectului tehnic de protejare / relocare / înlocuire, după caz, a conductei, iar lucrările propriu-zise, de execuție a drumului în zona conductei, vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor asupra conductei”, arată compania de transport a gazelor.

Operațiunea se putea face doar în baza unui proiect tehnic, care trebuie aprobat într-un consiliu al Transgaz. Constructorul a depus documentația dar nu primise încă aprobare.

CNAIR: „Din informațiile pe care le avem până la această oră, Antreprenorul Spedition UMB nu efectua lucrări de relocare a rețelei de gaz, ci doar lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare a corpului autostrăzii.”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că, constructorul nu muta conductă, ci făcea doar lucrări de îmbunătățire a terenului.

Era o zonă de protecție de 6 metri

Chiar și în aceste condiții, în zona de protecție a conductei de gaze, la 6 metri, de o parte și de alta, lucrările de săpătură și de umplutură trebuiau executate cu atenție sporită, evitându-se lovirea conductei. În plus, în acel loc era interzisă depozitarea materialelor, a pământului și staționarea mașinilor și a utilajelor de construcție.

Reporter: Utilajul, ce lucra în momentul respectiv? Săpa la baza conductei?

Nicolae Pârcălăbescu, procuror Parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea: „Pregătea terenul pentru a fi tasat, din câte am înțeles noi”

Reporter: Și dinții frezei au atins conducta...”

Nicolae Pârcălăbescu, procuror: „Nu putem emite concluzia asta.”

Lucrările la autostradă erau supervizate de o echipă de angajați ai DRDP Iași, care să asigure respectarea acestor reguli. Ei trebuie să întocmească acum un raport asupra evenimentului.

Firma care deține șantierul unde s-a produs explozia aparține omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Nu a răspuns la telefon ca să își exprime un punct de vedere referitor la cele întâmplare.

La sediul societății lui din Adjud ni s-a transmis că nimeni nu poate da detalii despre explozie, atât timp cât este o anchetă în curs.

În explozie, pe lângă cei patru muncitori care și-au pierdut viața, alți cinci au suferit arsuri.

Marius Vasile, muncitor: „Eu deodată am auzit bubuind, m-am întors și am văzut o flacără. Am fugit, am sărit pe jos și nu mai știu nimic. Un coleg a oprit mașina și m-a luat și pe mine."

Doi dintre muncitorii răniți, care au arsuri grave, au fost transportați cu elicoptere SMURD la spitalele Bagdasar-Arseni și Floreasca, din București.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 22-09-2023 17:05