Anchetă la IPJ Timiș, după ce o tânără a fost mușcată de câini pe o pistă de biciclete. Acuză că polițiștii nu au intervenit

Tânăra spune că polițiștii nu au intervenit în acest caz.

Femeia a fost supusă unei intervenţii chirurgicale şi are concediu medical 21 de zile.

”Încă de la acea dată s-a luat legătura cu persoana vătămată în vederea depunerii plângerii, având în vedere termenul legal de 90 de zile, iar poliţiştii Secţiei 4 Rurale Peciu Nou s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, fiind continuate cercetările pentru reglementarea situaţiei cu animalele din acea zona şi dispunerea măsurilor legale. Cu privire la modul de intervenţie a poliţiştilor, au fost dispuse verificări prin intermediul Biroului Control Intern din cadrul IPJ Timiş, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună măsurile legale în consecinţă”, a transmis IPJ Timiş.

Tânăra, care doreşte să îşi păstreze anonimatul, a precizat într-o scrisoare că a fost atacată de câini pe pista de biciclete care leagă Timişoara de Serbia şi care se află pe digul râului Bega, în 1 iunie, la întoarcerea spre casă, la ora 21.20, la intrare în Sânmihaiu Român.

”Pe raza localităţii Sânmihaiu Român am fost atacată şi sfâşaiată de câini ciobăneşti. Câinii aparţin cu siguranţă unui proprietar întrucât erau îngrijiţi. Am trecut pe lângă o stână cu cioban, care cel mai probabil că era beat la orele 21:20 când a avut loc evenimentul. Am locaţia pe GPS şi stâna poate fi identificată cu precizie. Am intrat în România la 19:45, înainte cu 15 min de a se închide graniţa pentru că a avut loc o ploaie cu tunete şi am aşteptat să se oprească la un restaurant aflat la 10 km de graniţă. (…) Eram împreună cu şefa mea şi încă o colegă. Doar eu am fost atacată, fiind cea mai în spate. Am avut un blocaj în momentul în care au apărut câinii şi nu am pedalat tare ca şi colegele mele. Am încercat să mă înţeleg cu ei, dar erau ieşiţi de sub orice control. M-au muşcat de fesă stânga (am avut 2 drene timp de 1 săptămâna) şi am multiple plăgi adânci pe piciorul drept. Când am căzut de pe bicicletă (după 2 muşcături adânci la glezna dreapta) am avut noroc că am avut bicicleta în faţa mea şi am putut să-i lovesc cu ea până când au venit în goană colegele mele. Am avut mare noroc că nu m-au muşcat de faţă, gât, sâni sau vreo arteră că mă scurgeam în 2 min. Când au apărut colegele câinii au plecat”, a povestit tânăra.

Imediat a fost chemată ambulanţa care a dus-o de urgenţă la Spitalul Judeţean Timişoara, unde a doua zi a intrat în operaţie.

”Eram plină de sânge şi am chemat de urgenţă ambulanţa şi poliţia. Echipajul de ambulanţă a ştiut exact unde să vină pentru că în data de 16 martie au ridicat o altă victimă din acelaşi loc (…) Am avut mare noroc că acelaşi echipaj era de serviciu la orele 21:20 când a avut loc evenimentul în 1 iunie pentru că altfel aş fi aşteptat 1 oră să mă găsească şi probabil că nu mai raportam evenimentul. A fost necesar ca ambulanţa să intre pe pistă pentru că era necesar să fiu ridicată pe targă. Ambulanţa m-a stabilizat timp de 40 de minute, am ajuns la urgenţe la Spitalul Judeţean abia la orele 23:00. Internarea a avut loc la 00:05 în 2 iunie şi operaţia la 05:00 în 2 iunie, în blocul operator al secţiei Chirurgie 1. Dr Medic Chirurg Lorin Miculiţei (de gardă) mi-a salvat viaţa şi sunt recunoscătoare întregii echipe a secţiei de Chirurgie 1 a Spitalului Judeţean Timişoara care m-au îngrijit cu profesionalism timp de 1 săptămâna de zile. La externare, am primit concediu medical de 21 de zile şi mă prezint în continuare la pansare şi doze vaccin antirabic”, îşi continuă povestea tânăra din Timişoara.

Femeia a criticat atitudinea Poliţiei din Sânmihaiu Român care nu s-a deplasat la locul incidentului, ci a preferat să o cheme pe ea a două zi la secţie să dea declaraţii.

”Poliţia locală din Sânmihaiu Român nu s-a prezentat la faţa locului, deşi avea mai mult decât suficient timp să o facă (la 21.20 a avut loc apelul telefonic şi am rămas la faţa locului cel puţin 40 min în ambulanţă). La urgenţe, medicul chirurg a chemat iar poliţia, ca follow up la apelul iniţial, dar au decis că nu se prezinte, ci m-au invitat pe mine la sediul lor în Sânmihaiu Român luni, în 3 iunie. Nu m-au contactat nici în ziua de astăzi pentru alte detalii, ştiind bine că am fost atacată şi sfâşiată pe raza localităţii lor, precum şi internată în Timişoara”, spune tânăra.

Prin acest mesaj, tânăra din Timişoara a dorit să tragă un semnal de alarmă în privinţa pericolului de pe pista de biciclete care leagă Timişoara de Serbia, mai ales că aceasta este una dintre atracţiile verii.

”Pista nu este sigură şi este foarte folosită în acest sezon. Chiar în spital mai multe persoane mi-au spus că îşi doresc să o încerce, fiind foarte atractivă. Acesta este motivul pentru care relatez acest eveniment. Nu îmi doresc să mai existe alte cazuri. Mâine mă voi prezenţa şi la Institutul de Medicină Legală şi voi urma toate procedurile pentru a identifica câinii şi proprietarul. Evident că îmi doresc sancţionarea acestora şi luarea măsurilor pentru remedierea problemelor. Pista este excelenţă, este minunat că există şi este îngrozitor că poţi să îţi pui în pericol viaţa din cauza neglijenţei ciobanilor din zonă şi respectiv a autorităţilor locale, care cu siguranţă cunosc bine situaţia şi nu fac nimic”, a concluzionat tânăra.

