Ambasadorul României la Paris: "Să nu lăsăm o caricatură să ne strice o bucurie atât de mare"

Luca Niculescu, ambasadorul României la Paris, a postat, vineri, un mesaj pe Facebook, în care afirmă că a primit zeci de mesaje din partea celor mai înalte oficialităţi franceze după succesul Simonei Halep la Roland Garros.

Luca Niculescu le recomandă românilor să nu lase o "caricatură mică", din pagina a şaptea a Charlie Hebdo, să strice bucuria victoriei Simonei Halep.

"Am fost la finala de la Roland Garros şi am văzut atmosfera de acolo: mulţi francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susţineam cu <Hai Simona!> De la câştigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialităţi franceze (mai mulţi consilieri ai preşedintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am întâlnit acum câteva zile la o recepţie, miniştri şi reprezentanţi ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep.

La fel, toate cunoştinţele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colţ, vânzătorul de ziare, casiera de la băcănie – toţi m-au oprit ca să îmi spună că au văzut meciul sau au auzit despre victorie. De asemenea, au fost zeci de articole laudative în presa franceză după performanţa româncei. Niciodată de când sunt ambasador nu am fost atât de felicitat şi nu m-am simţit atât de bine.

Și, în acelaşi timp, există acea caricatură mică, în pagina a şaptea a unui săptămânal satiric, care a făcut din libertatea sa de expresie, insolenţă şi provocarea sensibilităţilor de orice fel o tradiţie binecunoscută. Îmi dau seama de impactul pe care acea caricatură l-a avut pentru unii dintre dumneavoastră, fie că trăiţi în Franţa sau în România.

Pot să vă asigur că, prin tot ceea ce facem la ambasadă alături de colegii mei, luptăm împotriva unor stereotipuri, clişee şi prejudecăţi care mai apar. La finalul acestui an vom demara Sezonul România-Franţa: vor fi sute de manifestări româneşti în tot Hexagonul şi, cu siguranţă, mii de articole în presă despre ele. Până atunci, revenind la uriaşa performanţă de sâmbăta trecută, aş spune să nu lăsăm o caricatură mică să ne strice o bucurie atât de mare", a scris ambasadorul.

Şi Ambasada Franţei la Bucureşti s-a exprimat, vineri, pe acest subiect. Libertatea de exprimare şi libertatea presei sunt principii fundamenate, dar caricatura cu Simona Halep nu reprezintă în niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, se arată într-o declaraţie a Ambasadorului Franţei în România, Michèle Ramis, la solicitarea News.ro.

"Victoria istorică a Simonei Halep la turneul de la Roland Garros reprezintă un imens motiv de mândrie pentru Ambasada Franţei care vede în ea un simbol frumos şi puternic, cu numai câteva luni înainte de deschiderea Sezonului România-Franţa. Acest Sezon ne va permite să reînnoim şi să consolidăm legăturile dintre România şi Franţa în toate domeniile, inclusiv în cel sportiv.

Orice s-ar putea gândi despre acest desen, trebuie să amintesc că libertatea de exprimare şi libertatea presei sunt principii fundamentale ale Republicii Franceze. Această publicaţie nu îl angajează decât pe propriul său autor şi nu reprezintă în niciun fel sentimentul opiniei publice franceze", se arată în declaraţia ambasadorului Franţei.



Publicaţia franceză de satiră Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la turneul de la Roland Garros publicând sub titlul "O româncă câştigă Roland Garros-ul" o caricatură reprezentând o persoană care ridică trofeul deasupra capului şi spune "Fier vechi, fier vechi".

Imaginea a fost publicată pe contul de Facebook al lui Dan Alexe, jurnalist, realizator de filme documentare şi scriitor stabilit în Belgia.

În ianuarie 2015, redacţia revistei Charlie Hebdo din Paris a fost atacată de terorişti, după ce fusese ţinta unei serii de ameninţări în urma publicării unor caricaturi cu profetul Mahomed. În urma atacului au murit 12 persoane.

