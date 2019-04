Ambasada Olandei, mesaj ironic pentru Tudorel Toader: ”Ni s-a mai şi arătat ceva în cafea”

Facebook.com

Strategia lui Tudorel Toader de a şterge mesaje pe care le face pe Facebook privind subiecte controversate a ajuns subiect de glume. A fost ironizat chiar de Ambasada Olandei.

Ambasada Olandei în România l-a ironizat joi pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, publicând un mesaj cu trimitere la Tudorel Toader.

„21 de zile pana la Ziua Nationala. A început numărătoarea inversă şi suntem în toiul pregătirilor: pe 24 aprilie sărbătorim Ziua Naţională a Olandei. Astăzi a plouat, noi am degustat. Şi ni s-a mai şi arătat ceva în cafea”, scrie Ambasada Olandei, făcând referire la o fotografie cu o cafea pe care scrie „this text will self destruct” ( n.r. acest text se va autodistruge).

Tudorel Toader obişnuieşte să publice mesaje pe pagina sa de socializare, pe care apoi le şterge. Ultimul astfel de mesaj a fost transmis sâmbătă. Acesta a fost ulterior şters.

"O simpla precizare! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta! PS: aceasta postare va fi stearsa dupa o ora!"

