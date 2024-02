Aluziva avertizează românii despre o fraudă care se folosește de identitatea unor bănci: „Aproape m-au păcălit!”. VIDEO

Aluziva s spus într-un video pe TikTok că a primit un telefon, iar persoana s-a dat drept un lucrător bancar:

„Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei, care a fost aprobată. Mi-am luat șoc, vă dați seama! Am stat 20 de minute la telefon cu această persoană, ca spre finalul conversației să îmi dau seama că e foarte pushy (n.r. insistent) și îmi cere informații personale. Așa mi-am dat seama că e ceva dubios”, povestește ea pe pagina sa de socializare.

Jurnalista a sunat apoi la Call Center-ul băncii respective ca să anunțe ce a pățit și să primească informații pentru a vedea dacă etse chiar o fraudă..

De asemenea, Aluziva a spus că a primit foarte multe mesaje de la oameni care au trecut printr-o întâmplare similară.

„ATENTIE: tentativă de fraudă! După ce am postat pe story ce am pățit azi, am primit o mulțime de mesaje de la voi, cum că v-au sunat și pe voi persoane care au susținut că sunt de ING sau diverse alte bănci sau instituții. Infractorii sunt așa de profi, că aproape m-au păcălit! Dați-vă seama câți oameni le pică în plasă, nu le dați date personale la telefon sau unde vă cer, nu dați click pe link-uri de la ei și sunati imediat la banca de care apartineți”, a mai spus ea.

Dată publicare: 25-02-2024 12:47