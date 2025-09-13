Alertă meteo de vânt puternic în mai multe județe din țară. Zona în care rafalele ating și 100 de km/h. HARTĂ

13-09-2025
Meteorologii atenţionează că sâmbătă şi duminică, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ şi în jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali va fi vânt puternic cu viteze de 50 - 70 de km/h.

Claudia Alionescu

La altitudini mari, de peste 1700 de metri, rafalele vor atinge 100 km/h, avertizează sursa citată.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) atenţionează că sâmbătă seară, de la ora 20.00 şi până duminică dimineaţă, la ora 8.00, în judeţul Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 de metri, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic şi pentru toată ziua de duminică, valabil de la ora 8.00 până la ora 20.00, pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi pentru jumătatea vestică a Carpaţilor Meridionali.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 de metri, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

