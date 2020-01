Alertă la Timișoara în urma unei deratizări. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un adăpost

A fost alertă marți seară şi la Timişoara, în urma unei deratizări. 36 de oameni ai străzii au ieşit din adăpostul în care stăteau, după ce câţiva dintre ei au simţit un miros puternic de substanţe toxice.

Specialiştii veniţi la faţa locului au măsurat calitatea aerului şi nu au găsit nereguli. Cu toate acestea, fiecare persoană în parte a fost evaluata de medici.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, după ce câţiva oameni care stăteau în adăpostul din Timişoara au simţit un miros înţepător. Totul după ce, la prânz, în clădire s-a făcut deratizare. La faţa locului au sosit mai multe ambulanţe şi autospeciale, dar şi un echipaj CRBN - care a măsurat calitatea aerului.

Lucian Chereș, supraveghetor centru: "Asistentul nostru medical a simţit un miros ciudat şi a chemat prin 112 aceste alerte pe care le vedeţi dumnevoastră, s-au făcut verificări asupra mirosului."

Reporter: Aţi simţiţi ceva miros?

Bărbat: Eu, foarte puţin.

Cele 36 de persoane fără adăpost, care se aflau înăuntru, au ieşit singure din clădire. Au fost apoi mutate într-un alt centru din apropiere, cu câteva microbuze puse la dispoziţie de autorităţile locale.

Bărbat: Numai câteva minute cât am stat, 2-3 minute am stat şi face că să ieşim afară.

Reporter: Vi s-a zis de ce să ieşiţi afară?

Bărbat: Că s-a deratizat. Doar atât din ce ştim noi, ce am auzit.

După mai multe verificări, pompierii nu au găsit nereguli. Încăperea a fost totuşi ventilata cu ajutorul unei motopompe timp de câte ore.

Lt. col. Cătălin Dăescu, ISU Timiș: Nu au fost identificate substanţe în aparatele folosite. Toate persoanele au fost evaluate de echipajele SMURD şi SAJ de la faţa locului, nu au fost probleme.

Miercuri dimineaţă, specialiştii se vor întoarce pentru alte măsurători.