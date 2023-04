Alertă falsă cu bombă la un mall din Capitală. Clienții și angajații au fost evacuați de urgență

După patru ore de verificări, autoritățile au ajuns la concluzia că alarma a fost o farsă. Dacă va fi identificat, cel care a pus în alertă forțele de ordine riscă o amendă de mii de lei.

Alarma s-a dat în jurul orei 22:00. Imediat, polițiști de la Secția 9, de la Brigada Rutieră, pirotehniști, pompieri și medici și-au făcut apariția în zonă. Clienții - care veniseră la un film, în a doua zi de Paște, ori la cumpărături - au fost evacuați de urgență. La fel și angajatii centrului comercial.

Tânără: „Lucram și doar am auzit să eliberăm cât se poate de repede. Am închis absolut tot ce am putut și am plecat.”



Tânără: „Eram la cinema. Am înțeles doar să evacuăm.”



Tânără: „A anunțat în tot mall-ul să-l evacuăm.”

Traficul pe Șoseaua Iancului spre centrul comercial a fost blocat complet. Inclusiv spectatorii de la meciul de fotbal de pe Arena Națională au avut de așteptat ca să-și ridice mașinile din parcare.

Bărbat: „Am fost cu băiatul și cu soția la meci și nu avem voie să luam mașina pentru că un atentat cu bombă. Ar mai fi un sfert de oră că verifică parcarea.”

Tânăr: „De o oră aștept să-mi iau și eu mașina.”

După 4 ore, autoritățile au ajuns la concluzia că a fost vorba despre o farsă, care îl va costa scump pe cel care a pus-o la cale. Astfel de fapte sunt pedepsite cu amenzi de până la 4 mii de lei sau cu muncă în folosul comunității. Dacă fapta se repetă în mai puțin de un an, sancțiunea crește până la 8 mii de lei.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 18-04-2023 07:26