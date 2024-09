Alertă extremă în Constanța, după un nou atac al Rusiei lângă România. Oamenii au ieșit din case, după un mesaj RO-Alert

Alerta a fost dată pentru un interval de 90 de minute, iar oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în acest timp.

Pentru județul Constanța este prima avertizare de acest gen, de la începutul războiului în țara vecină.

Un mesaj RO-Alert i-a trezit pe locuitorii și turiștii din Constanța, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Daniel Năstase, purtător de cuvânt ISU Tulcea: „În această seară a fost transmis un mesaj RO-Alert pe teritoriul județelor Tulcea și Constanța după ce structurile de apărare și securitate națională au interceptat un posibil atacat al Federației Ruse asupra unor obiective de pe teritoriul Ucrainei”.

O premieră pentru Constanța

Mesajul RO-Alert a venit puțin înainte de ora 3 dimineața și avertiza că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă.

Iar în lipsa unui adăpost, oamenii au fost sfătuiți să rămână în casă, departe de geamuri.

„Am primit mesajul RO-Alert. Am ieșit să ne luăm de mâncare, că ne era foame. Ne-am speriat, dar am văzut că au trecut cele 90 de minute și am văzut că nu s-a întâmplat nimic”, au spus niște tineri.

Mai multă agitație a fost pe rețelele sociale, unde oamenii se întrebau îngrijorați ce se întâmplă. Pentru cei care locuiesc în Constanța, riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian a fost semnalat pentru prima dată.

