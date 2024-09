Arma brutală cu care forțele Kievului bagă în sperieți armata lui Putin. „Dragon” scuipă foc asupra inamicilor | VIDEO

Aparatul de zbor fără pilot împrăștie muniție incendiară, de la mică distanță, peste oamenii lui Putin, fapt ce a generat panică printre soldații ruşi.

O brigadă ucraineană de apărare teritorială a publicat pe Telegram imagini cu o astfel de dronă în acțiune. În loc să arunce grenade sau să zboare către o ţintă, înarmată cu o încărcătură explozivă, această împrăștie muniție incendiară peste poziții ale forțelor ruse. Conform Bild, drona foloseşte termită, o compoziție pirotehnică de pulbere metalică și oxid de metal.

Ploaia de foc filmată recent pe front deasupra pozițiilor rusești a durat aproximativ 20 de secunde și a incendiat o centură forestieră de aproximativ 100 de metri lungime. Temperatura de ardere a termitei este de aproximativ 2.500 de grade.

