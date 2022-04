Aleksei Navalnîi spune că rușii au ucis un bărbat ucrainean doar pentru că avea același nume cu al lui

Forțele ruse s-au retras de la Bucea luna trecută, iar oficialii ucraineni spun că au descoperit peste 400 de cadavre ale unor civili uciși de trupele lui Putin.

Acuzațiile, pe care sursa citată nu le-a putut confirma, au dus la condamnări dure din partea Occidentului, în timp ce Kremlinul a vorbit despre un "fals monstruos" menit să denigreze armata rusă.

Navalnîi a distribuit pe Twitter o fotografie cu un pașaport pe care apărea numele Ilia Ivanovici Navalnîi, despre care a spus că părea să fi fost lăsat în mod deliberat lângă un cadavru din Bucea.

1/9 A passport with the surname “Navalny” lies next to the dead body on the ground. This is one of the people killed in the Ukrainian village of Bucha. Ilya Ivanovich Navalny. pic.twitter.com/vxfdkrTmLv