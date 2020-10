Alarma unei mașini a sunat încontinuu timp de 28 de ore, la Galați. Ce făcea proprietarul în acest timp

Incident mai puţin obişnuit la Galaţi, unde alarma unei maşini a ţinut treaz un întreg cartier timp de 28 de ore.

Disperaţi că alarma autoturismului nu se mai oprea, oamenii care locuiesc în zonă au sunat la 112, la poliţie şi chiar la primărie. Agenţii au făcut o anchetă în toată regula până când au ajus la proprietar, un bărbat dintr-o comună aflată în carantină din cauza virusului Sars-Cov-2.

După mai bine de o zi şi-o noapte, o rudă a venit cu cheia de rezervă şi a luat maşina.

Maşina a rămas parcată peste drum de Spitalul de Urgenţă din Galaţi şi, la un moment dat, a început să claxoneze intermitent. A trecut ziua, a venit noaptea şi alarma maşinii tot nu s-a oprit.

Degeaba s-au rugat locuitorii din zonă să se termine acumulatorul maşinii, ca să nu mai poată claxona. Au postat imaginile pe reţelele sociale şi au făcut apel la cei care îl cunosc pe proprietar să vină şi să oprească alarma. Până la urmă, pentru că nu puteau să doarmă, au sunat la 112.

Femeie la balcon: „Cum să ne odihnim? Şi avem şi copii mici. Oameni care lucrează în tura de noapte. A deranjat pe toată lumea. A deranjat lumea de la turnuri din colo, d-apăi pe noi, de aicea”.

Bărbat: „Noi am anunţat la poliţia comunitară, la secţia 3, la 112 a sunat alt vecin. Nu s-a putut face nimic. Comunitarii au zis că ei nu au atribuţiuni să o ia cu platforma, Secţia 3 au zis că nici ei, primăria nu are maşină pentru ridicarea autovehiculelor cu proprietar”.

Poliţiştii locali nu au putut, iniţial, decât să constate că sesizarea este cât se poate de serioasă. Apoi au început să caute în baza de date, să îl găsească pe proprietar.

PetricĂ Hahui, comandant al Poliţiei Locale Galaţi: „Am efectuat verificări, am stabilit că utilizatorii autoturismului cu pricina erau internaţi la un spital din Galaţi, pentru că erau suspiciuni de infectare cu Covid. Pe linie, am făcut investigaţii, am găsit proprietarul într-o comună a Galaţiului care se afla în carantină, am adus un nepot de acolo şi am luat maşina respectivă”.

Bărbatul care a venit cu maşina la spital şi a lăsat-o în parcare are 65 de ani şi s-a prezentat la urgenţe împreună cu soţia, pentru că amândoi aveau simptome de Covid-19. Testele au confirmat îmbolnăvirea şi medicii i-au transferat la un alt spital din Galaţi.

În acest timp, alarma maşinii ţinea treaz un întreg cartier. Pentru tulburarea liniştii publice, şoferul a fost sancţionat cu amendă minimă prevăzută de lege, 200 de lei.