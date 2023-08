„Tradiționala" aglomerație de pe Transfăgărașan. Turiștii au pierdut ore în șir pentru a găsi loc de parcare lângă un bâlci

Turiștii au pierdut ore în șir pentru a găsi un loc de parcare în apropierea unui bâlci tradițional. Cele 300 de locuri de parcare de la Bâlea Lac s-au umplut dimineață, așa că turiștii ajunși în zona abia pe la prânz n-au mai avut unde să își lase mașinile.

Pentru mulți asta a fost toată excursia pe Transfăgărășan.

Șofer: „Traficul este teribil. Am stat mai bine de o oră în coadă și așteptăm."

Reporter: Rezistă ambreiajul?

Șofer: „Rezistă, rezistă. Se chinuie, dar asta este, trebuie să ajungem în vârf, pentru asta am venit, nu?"

După blocajul de pe șoseaua șerpuită au urmat cozile de la tarabele cu suveniruri și terasele cu preparate tradiționale.

Gabriel Nicolae, administrator terasă: „Este puțin mai scump, dar ținând cont că suntem la cota 2000, eu zic că e ok. Ajunge undeva la 60-70 de lei, în functie de dorințe: cartofi prăjiți, mititei, ceafă rotisată, costiță afumată."



Cei cu adevărat pasionați de munte preferă să facă o drumeție. Asta recomandă și cabanierii din Munții Făgăraș.

Octavian Turcu, cabanier: „La fluxul de oameni și mașini care există, imposibil să nu se blocheze traficul."

Turist: „Era foarte aglomerat și am zis să facem și un pic de mișcare."

Și la mănăstirea Tismana, în județul Gorj, a fost înghesuială, în ciuda ploii care amenința să le strice oamenilor ultima zi de vacanță. Aici, de Sfânta Maria are loc un bâlci tradițional care atrage un public numeros.

Au fost destui cei care și-au abandonat mașinile pe unde s-a nimerit.

Șofer: „Am tras-o aici și ăsta zice s-o iau de aici, cum s-o iau de aici, unde s-o duc, la Târgu Jiu?"

Șofer: „Le-a dat voie să parcheze pe ambele sensuri și e normal că s-a creat blocajul."



După slujbă, mulțimea s-a bucurat de mici, bere și muzică populară.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-08-2023 19:16