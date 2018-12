Adevărata frumusețe a sărbătorilor: ”Ar fi trist dacă doar de Crăciun am fi mai buni”

Frumusețea Crăciunului este în noi. Gândiți-vă, așadar, la darurile adevărate - la oamenii dragi din viața voastră - și abia mai apoi deschideți-le pe cele de sub brad.

Ascultați în liniște și cu atenție mesajul ascuns în colinde care ne spune că acum speranța lumii renaște și că pruncul Isus ne-a fost trimis nouă să-l prețuim.

Abia după aceea așezați-va la masă. În aceste zile, casa decorată sau mâncărurile sunt doar un pretext pentru a intra în spiritul sărbătorilor.

În realitate, îl avem tot anul. Crăciunul nu este despre ce primeșți, ci despre ce dai, astfel încât să îl insufli pe celălalt să dea mai departe în fiecare zi.

O țară creștină, ostenită de griji, îngenuncheată de incertitudini, își pregătește un moment de odihnă.

Preot Visarion Alexa: ''Așa vedem noi Crăciunul. Îl vedem că un morman de mâncare! Oamenii au cumpărat în perioada asta ca și cum lumea s-ar sfârși. Avem "di tăti", punem pe masă ce vrem. Orice poate fi Crăciun. Jumări, cârnați, petrecere, club. Orice. Mai puțin Isus. Isus se naște acum 2000 de ani într-o peșteră, iar acest prunc sărac schimbă fața întregii umanități. O îmbogățește. ”

De sărbători, totul curge mai lent. Ne aplecăm cu îngăduință unii spre alții; căutăm dinadins să dăm ajutor celor singuri și nefericiți. Iar asta ne hrănește și nouă orgoliul.

Preot Visarion Alexa: ”Din păcate, s-a instituit și la noi moda "de Crăciun, române, să fii bun"... dar eu aș vrea să fie românul bun tot timpul, pentru că oamenii săraci de pe strada dvs. nu mănâncă numai de Crăciun.”

Dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru: ”Ar fi extrem de trist dacă doar de Crăciun am fi mai buni. Poate că ar fi cel mult un moment în an când să te uiți la cele 365 de zile care s-au scurs de la ultimul Crăciun și să te gândeșți dacă ai făcut bine ce-ai făcut. Crăciunul înseamnă deja multe jucării în magazine, multă mâncare pe masă, multă căldură în casă. Suntem noi, cei dinainte, care am trăit Craciunurile negre... ”

Sfârșitul de an este locul de joacă al dorințelor. De la părinți, o generație întreagă de puști așteaptă cel mai scump dar: mai mult timp împreună.

Dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru: ”Copiii își dau seama când le închizi gura cu cadouri. O bucată din sufletul meu o pun într-o cutiuță, ți-o dau ție și tu o preiei și o dai mai departe. Cadourile astea sunt un gen de barter emoțional pe care omenirea îl face de la răsăritul ei. Și el duce omenirea mai departe. Crăciunul nu este despre ce primești, ci despre ce dai, astfel încât să îl insufli pe celălalt să dea mai departe.”

Avem tradiția de a oferi daruri de Crăciun, de la Melchior, Caspar și Balthazar. Cei trei magi au adus pruncului abia născut aur, smirnă și tămâie. Toate aveau, acum două milenii, o valoare financiară imensă.

Doar că adevărată bogăție se află deja în decorul sărac al nativității. De altfel, una dintre ideile creștinismului este că, acum, nu omul ca individ, ci omenirea întreagă primește cel mai prețios dar: pe Isus.

Preot Visarion Alexa: ”În tine se află o Românie pe care n-o poți sufoca, indiferent cât ai încerca să spui nu mă mai întorc, nu mai vreau să aud de voi, nu mai vorbesc românește. N-ai cum să uiți, n-ai cum să pierzi ceva ce este adânc în tine.”

