Fără apă caldă și căldură în ajunul Crăciunului: ”Mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu”

Calvarul locuitorilor din două sectoare ale Capitalei, rămași fără apă caldă și căldură înainte de sărbători, a continuat și duminică.

Deși RADET anunțase că problema se va remedia de duminică seară, oamenii și-au mai petrecut o noapte în frig.

Pe deasupra, o parte dintre ei au avut și ghinionul să rămână și fără gaz. Acum, reprezentanții RADET spun că în trei sfarturi din cazuri au reușit să distribuie agent termic în parametri inferiori, adică apă este călâie, și mai e doar o chestiune de timp până când situația va fi remediată complet.

Acesta este însă mesajul cu care i-au amăgit pe oameni și în zilele trecute.

Locatar: "Mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Apă caldă, nu. Căldură, nu. Nimic nu avem. E bătaie de joc."

După patru zile fără apă caldă și căldură, într-un bloc de pe strada Avrig din Sectorul 2 al Capitalei, oamenii au aflat la ora prânzului că au rămas și fără gaze pentru încă trei zile cel puțin, din cauza unei alte avarii.

Locatar: "E foarte frig și uitați aici paturi câte am. În funcție de cât de frig e. Cum mai gătim și noi, că vin și la noi amărâtele de sărbători".

Într-un alt bloc, toată lumea s-a pregătit de Crăciun în frig.

Locatară: "Cum să mă descurc?! Am încălzit la aragaz, am dat drumul la aragaz, să se facă mai cald. Este supărător, stânjenitor, mai ales acum înainte de sărbători, când trebuie să fac pregătiri".

"Am stat și am așteptat să vedem dacă vine, am dat drumul la apă dimineață, după-amiază și nimic"

Un bărbat nevazator mărturisește că a dormit ca în peșteră, pentru că nu își permite să folosească un calorifer electric: "Am făcut dus și m-am trezit cu apă rece peste mine, am sunat la RADET, dar nu ne răspunde nimeni, nu știm ce să facem".

S-a ajuns în această situație din cauza unei avarii la o magistrală care alimentează sectoarele 2 și 3. O treime dintre bucureșteni au fost afectați. Reprezentanții RADET anunță că pe tot parcurul zilei au lucrat la remedierea situației. Doar că .. au aceeași explicație de 3 zile.

David Alexandru Burghiu, Administrator Special RADET: "Suntem aproape de limita inferioară a parametrilor de distribuire a apei. E doar o chestiune de timp și nu mai e nevoie de reparații. Magistrala a fost montată în 1966 și nu a fost schimbată niciodată, deși perioada ei de viață a expirat."

Reprezentanții RADET spun că această magistrala va intra în reparații, după ce Primăria Capitalei a încheiat un contract pentru reabilitarea conductei care ridică probleme în fiecare iarnă.