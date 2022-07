Adele s-a întors pe scenă după cinci ani de pauză. Imagini din primul concert cu public - GALERIE FOTO

Fanii lui Adele au fost bucuroși să o revadă pe artistă și să o asculte la concerul din Hyde Park din Londra.

La rândul ei, artista a fost extrem de emoționată să urce din nou pe scenă și le-a transmis celor prezenți că este extrem de fericită că s-a întors acasă.

A little bit of Adele performing ‘I Drink Wine’ at the #BRITS.

pic.twitter.com/6zPaAiw6aS — Adele Daily (@adeledailynet) February 8, 2022

La concertul din Hyde Park din Londra au fost 65.000 de fani

Pe lângă melodiile „Rumour has it” și „I’ll be waiting”, fanii au ascultat și piesa de debut „Oh my Good”.

Concertul a fost oprit câteva minute

La un moment dat, în timpul concertului, unui fan i s-a făcut rău și Adele a fos nevoită să oprească concertul și să cheme paza pentru a-l scoate din mulțime. Ulterior artista s-a apropiat pentru a vedea dacă persoana este bine.

Evenimentul Weekends With Adele in Vegas a fost anulat

Adele, plănuise să se întoarcă pe scenă în Las Vegas în ianuarie anul acesta pentru evenimentul Weekends With Adele, în care era așteptată pe scenă în fiecare wekeend din ianurie până în aprilie. Însă evenimentul a fost anulat.

Adele a explicat ulterior că nu mai poate susține concertul, deoarece, mai mult de jumătate din staful de organizare era infectat cu Covid-19.