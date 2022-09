Actorul Marius Manole a primit o factură uriașă la curent. „Eu cred că plătesc pentru Casa Poporului”

De altfel, tot mai mulți abonați se plâng de facturile care vin după regularizare. Adică verificarea făcută de distribuitorul de energie la un anumit interval de timp.

În cazul în care nu e vorba de o greșeală de facturare sau o defecțiune a contorului, netransmiterea lunară a indexului poate duce la acumularea unui consum peste cel estimat și implicit la o factură foarte mare.

„Mi-a venit factura. Eu cred că plătesc pentru Casa Poporului, 7000 de kw, mai să fie și nu e glumă!", a scris actorul Marius Manole pe Facebook după ce a aflat că are de plată peste 7500 de lei.

Marius Manole: „Am râs nervos, normal, m-am gândit că e o greșeală nu m-am gândit că ar putea fie așa o factură, sigur că nu m-am uitat cu mare atenție, după am văzut că e regularizare.”

Factura actorului era calculată pentru perioada cuprinsă între decembrie 2020 și august 2022.

Marius Manole: „Să nu își imagineze telespectatorii că eu nu am plătit facturi în ăștia doi ani. Am plătit facturi imense de 10, de 11 milioane, dar pe lângă asta mai trebuie lucruri de facut. În mod normal indexul trebuie trimis în fiecare lună, ceea ce eu nu am facut. Dar uite că toate lucrurile astea se întorc împotriva ta și trebuie să fim atenți, chiar să fim atenți.”

La fel ca Marius Manole, mulți români uită să transmită indexul lunar, după ce semnează contractele de energie și acceptă un consum estimativ pentru fiecare lună. Și se trezesc la regularizare, cum se numește verificarea făcută de furnizor în teren, că în unele perioade au consumat mult mai mult.

Raluca Chiriac, reprezentant furnizor de energie: „Companiile de distribuție au obligația să citească contorul la un interval de maxim 3 luni de zile. Totuși există cazuri în care clienții nu permit accesul pentru citirea contoarelor aflate pe proprietatea lor, caz în care regularizarea se face la o perioadă mai lungă de 3 luni. Diferențele pot apărea din faptul că perioada e mai lungă și s-a schimbat poate comportamentul de consum.”

Clientul poate alege să transmită indexul lunar cu ajutorul unei aplicații, pe site-ul furnizorului cu care are contract, prin telefon sau prin completarea unui formular. În România există contoare normale, la care echipa de verificare trebuie să aiba acces, dar și contoare inteligente.

Raluca Chiriac, reprezentat furnizor energie: „Cele inteligente sunt pe baza unui soft și ne permit citirea de la distanță, le recomandăm însă clienților să verifice întotdeauna indexul din factură cu cel de la contoar și în cazul în care văd diferențe să ni le semnaleze astfel încât dacă e nevoie să putem face o nouă factură care să reflecte consumul real.”

În cazul în care sumele apărute pe factură după regularizare sunt foarte mari, clienții pot încerca să negocieze plata eșalonată.

Marius Manole: „Mi-au oferit să plătesc eșalonat. De acum lunar o să trimit indexul cu mâna mea, nu mai aștept să vină nimeni acasă, fac calculul cât a fost, cât am consumat, să știu exact ce plătesc pentru că așa e normal, sunt banii noștri, muncim pentru ei, banii înseamnă timp și e păcat să îl pierdem.”

Dată publicare: 16-09-2022 18:16