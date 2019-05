Actorii din serialul "Vlad" au alergat la semimaraton pentru a ajuta familii nevoiașe

A fost o zi perfectă pentru mişcare, iar aproape 18.000 de alergători şi-au dat întâlnire în Capitală şi s-au înscris la Semimaratonul Internaţional București, pe diferite distanţe.

Cei mai mulţi dintre ei şi-au ales o cauză nobilă pe care să o reprezinte. Am întâlnit printre concurenţi câţiva dintre actorii serialului "Vlad" de la Pro TV. Dar şi sportivi dornici să ajute familii nevoiaşe, susţinute de asociaţia "Hope and Homes for Children".

2.000 de alergători au luat startul doar la proba de 21 de kilometri. Ceilalţi fie s-au organizat la ştafetă, fie au optat pentru cursa de 10 km.

Într-o oră şi 1 minut, primul concurent - un alergător din Kenya, a terminat competiţia. 8 minute mai târziu trecea linia de final şi prima alergătoare: tot o concurenţă din Kenya.

Un timp foarte bun într-o astfel de competiţie presupune sute de ore de antrenament.

Alergător: "180-200 km /săptamână, 7 sesiuni de antrenament dimineaţa şi 5 seara.”

Cei care nu visează la un loc pe podium au ţinut să-şi depăşească limitele. Pentru impuls, unii şi-au adus animalele de companie.

Alergătoare: ''Ea e Maya, are 8 luni şi a alergat pentru prima dată 10 km, într-o oră şi 24 de minute.''

Printre alergători au fost câţiva dintre actorii serialului Vlad - difuzat la Pro TV. Au alergat pentru "Hope and Homes for Children".

Actorul Adrian Nartea: ''La antrenamente, mai vrei să alergi 10 kilometri, poți să-i alergi singur, atunci e o muncă cu tine. Aici, cu aplauze, cu tobe, a fost super tare, îţi dau energie.”

Actorul Anghel Damian: 'Am fost o etapă între kilometrul 4 şi 5 când deja mi se părea că am alergat o grămadă și suntem deja la jumătate, dar iată că am depăşit şi am terminat într-un timp decent.”

Dragoş Bucurenci: ''Suntem 700 de alergatori pentru Team Hope, pentru ca 3 familii să-și tină copiii acasa și sa nu-i ducă la orfelinat'.'

O altă cauză susţinută în competiţie a fost Magicamp. 140 de persoane au alergat pentru tabăra copiilor bolnavi de cancer.

Simona Preoteasa, Magicamp: "Tot acest efort este în beneficiul copiilor magici care vor merge în tabăra de la Brăneşti. Peste 300 de copiii anul asta.''

Prin participarea la astfel de curse, amatorii de sport reuşesc să strângă bani pentru o cauză nobilă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!