Acoperișul casei în care trăia bătrân de 91 de ani, mistuit de flăcări. Gestul de solidaritate al sătenilor

Orb și bolnav un bătrân de 91 de ani a primit o lovitură puternică zilele acestea. Acoperișul casei în care trăia alături de familia fiicei sale a fost nimicit de flăcări.

Câțiva vecini cu suflet mare s-au oferit să-i găzduiască până vor putea reface locuința. De altfel tot sătenii din Răducăneni, Iași, au pus bani fiecare după puteri să cumpere materiale de construcție.

Flăcările au pornit din camera proprietarului. Norocul bunicului imobilizat a fost că ginerele a auzit zgomote și s-a mișcat rapid.

Cornel Cârlan, proprietar: "A început de la scândură, de acolo a luat foc, s-a extins repede că era uscată scândura. Am intrat în interior, am dat telefon la 112, l-am scos din casă pe bătrân, l-am pus aici jos şi m-a dus în pijamale şi am stropit acolo, să nu ia foc tavanul la casă".

Intervenţia pompierilor a fost rapidă, însă chiar şi aşa focul a mistuit acoperişul şi bunurile din camera bătrânului.

Covăsneanu Gabriel, purtător de cuvânt ISU Iaşi: "A ars acoperişul, cu şarpanta şi astrala din lemn pe o suprafaţă de 60 metri pătrați, şi s-a degradat tavanul, pardoseala din lemn şi instalaţia electrică. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coşul de fum amplasat necorespunzător ori neizolat termic faţă de materialele combustibile".

În sprijinul familiei, au sărit aproape toți sătenii. Nişte vecini s-au oferit să-l găzduiască pe bătrân, până când se va putea întoarce la casa sa. Alții au publicat povestea dramatică pe Facebook.

Bărbat: "Oamenii au început deja să vină, să ajute cu un bănuţ, cu munca, acum vine o maşină de material. Când am auzit eram la biserică la Răducenani, am dat un anunţ pe Facebook şi oamenii sunt săritori aici".

Până sâmbătă, muncitorii îşi propun să refacă acoperişul, astfel încât bătrânul să revină acasă, chiar dacă pentru început condițiile vor fi mai dificile.