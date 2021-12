Accident pe DN1. Un șofer a ajuns la spital, după ce o dubă a lovit un camion

StirilePROTV

Traficul rutier a fost blocat, luni, timp de mai multe ore pe DN1, în Prahova, după ce o dubă a lovit un camion și s-a răsturnat. Șoferul dubei a fost dus la spital.

Marfa din mașina pe care o conducea s-a împrăștiat pe carosabil. Șoferii au fost dirijați pe o rută alternativă de polițiștii de la Rutieră.

Impactul dintre cele doua mașini de mare tonaj s-a petrecut la ieșirea din localitatea Bănești. Șoferul camionului, un bărbat de 54 de ani, a vrut să tragă pe dreapta după ce a auzit zgomote ciudate la motor. Doar că autoutilitara care venea din spate, condusă de un tânăr de 35 de ani, l-a izbit în plin și apoi s-a răsturnat.

Flavius Gălbuș, șofer: „Mi-a sărit ceva metalic, eu veneam pe banda unu dinspre București, Ploiești. Mi-a fisurat parbrizul... Am auzit o bufnitură și am văzut că sare ceva în toate direcțiile și înainte să sară a făcut așa balans mașina am fost convins că vine peste mine”.

Inspector de poliție Alexandru Joița, Poliția Rutieră Prahova: „Un conducător al unui ansamblu de vehicule se pare că a oprit pe banda numărul unu din motive necunoscute, moment în care este acroșat de conducătorul unei autoutilitare. În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoutilitarei”.

Polițiștii au decis să devieze traficul pe un drum județean alternativ, după ce DN1 a fost blocat mai multe ore din cauza accidentului.

Șofer: „Vreau să merg la București și stau de mai bine de jumătate de oră. Și eram curios să văd care e situația aici”.

Șoferul autoutilitarei a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru îngrijiri medicale.