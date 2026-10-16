Un tânăr de 20 de ani a murit şi alte şase persoane au fost transportate la spital în urma accidentului. Autoturismul condus de acesta ar fi pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu autobuzul.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, din primele cercetări efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Craiova a reieşit că şoferul autoturismului, un tânăr de 20 de ani din Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 47 de ani, tot din Craiova.

În urma impactului, conducătorul autoturismului a decedat, iar şase pasageri din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportaţi la spital conştienţi şi cooperanţi.

Şoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj a anunţat că în accident au fost implicate 20 de persoane, fiind activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, descarcerare şi ambulanţe SMURD şi SAJ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.