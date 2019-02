Accident în lanț în pasajul Obor, miercuri dimineață: „Ne-am făcut grămadă”

Pro TV

Cinci maşini au fost implicate într-un carambol, miercuri dimineaţă, în pasajul Obor din Capitală.

Totul s-ar fi petrecut din cauza unui şofer care era oprit în mijlocul drumului, după ce ar fi lovit o bordură.

În urma accidentului, şoferul din prima mașină, un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost transportat la spitalul Floreasca din Capitală.

Toţi conducatorui auto au fost testaţi cu aparatul etilotest şi niciunul nu băuse alcool înainte să se urce la volan.

Poliţiştii au făcut măsurători la faţa locului pentru a stabili cum s-a petrecut cu exactitate accidentul. În timpul cercetării pasajul a fost închis pe un sens.

Șofer implicat în accident: „Staţionată cu mult timp înainte, pentru că ei au încercat să o tracteze din jos din colo, mă rog, a fost oprită, nesemnalizată. Puţină viteză am avut şi noi toţi. Am intrat între ei practic. Am fost împins puţin şi din spate, dumnealui mi-a tăiat faţa. Ne-am făcut grămadă."

