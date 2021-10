Accident în județul Prahova, între o mașină de teren și o cisterna plină cu motorină. Doi bărbați au ajuns la spital

StirilePROTV

Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a intrat cu mașina de teren într-un camion-cisternă pentru GPL, duminică seară, pe un drum din județul Prahova.

Șoferul cisternei spune că a vrut să vireze spre stânga atunci când cel din spatele său ar fi venit cu viteză și a intrat în plin în semiremorcă.

Doi bărbați din autoturismul de teren au fost răniți și duși de urgență la spital.

A fost nevoie şi de intervenţia pompierilor, deoarece în urma impactului rezervorul de motorină al camionului s-a spart, iar carburantul s-a împrăștiat pe șosea.

Accidentul s-a produs în localitatea Negoiești, în apropierea orașului Ploiești. Șoferul cisternei, un bărbat de 36 de ani, ar fi oprit pentru a vira spre stânga, atunci când o mașină de teren a venit din spate și a izbit semiremorca. Cisterna era goală, însă în urma impactului rezervorul capului-tractor s-a spart, iar motorina s-a scurs pe carosabil.

„Când am facut stânga, nu mi-a acordat prioritate. În spatele meu, se vad 50 de metri de frână, nu a putut să oprească, a intrat în mine. El a recunoscut singur că a băut, ca sa îl iert”, a declarat șoferul cisternei.

La volanul autoturismului de teren se afla un tânăr de 25 de ani. Acesta și pasagerul său de 38 de ani au fost răniți și au avut nevoie de ajutor medical.

Cei doi șoferi au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest. Bărbatul care conducea cisterna avea alcoolemie zero, însă celălalt s-a ales cu dosar penal.

In urma impactului, soferul autoturismului si un pasager au fost raniti, preluati de echipajele de la ambulanta si transportati la spital. Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar si pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, pentru ca soferul avea o alcoolemie de 0,52 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat.