Filmul accidentului cu 6 mașini din Capitală. 6 persoane au fost rănite

Carambol sâmbătă noapte în București. Şase persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce două mașini s-au izbit puternic, iar una dintre ele a ricoşat în patru autoturisme parcate - în care se aflau pasageri.

Unul dintre răniți a rămas captiv în maşina distrusă şi a avut nevoie de ajutorul pompierilor. Accidentul a avut loc după miezul nopţii, în Piaţa Constituţiei din Capitală.

Pasager: "Am plecat de la semafor, am fost banda de înainte şi la dreapta, dânsul a fost banda doar de înainte. Ne-a apărut în faţă, am frânat, l-am lovit. Eu am scăpat fără vătămări, şoferul din păcate s-a accidentat."

Una dintre maşini a ricoşat în patru autoturisme parcate.

Martor: "Am văzut momentul în care roata de la Golf a sărit şi uitaţi unde a ajuns. Cum a ricoşat şi acea roată putea să ajungă doamne fereşte în capul cuiva. S-au strâns câţiva pe lângă maşini, au început să acorde primul ajutor cui au putut şi au sunat la 112."

Au intervenit în grabă mai multe echipaje de poliţie şi pompieri.

Lt. Dan Ionescu, ISU București - Ilfov: "Era o singură persoană blocată şi 5 victime pe lângă. Au rezultat 6 victime, dintre care 4 adulţi şi 2 copii".

Victimele au primit îngrijiri la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Iar poliţiştii încearcă să refacă filmul accidentenltuui şi au deschis un dosar penal.