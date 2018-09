Accident feroviar în Dolj. Locomotiva și vagonul-cisternă nu au fost recuperate

La trei săptămâni de la accidentul feroviar din Dolj, când un tren marfar care transporta produse petroliere a deraiat de pe un pod, se fac eforturi pentru a recupera din râpă locomotiva şi un vagon-cisternă.

De duminică, muncitorii montează o macara specială de 50 de metri cu mai multe braţe, care vor degaja calea ferată pentru a putea începe lucrările de refacere a podului. Până atunci, calatorii care circulau pe această rută trebuie să se înarmeze cu multă răbdare.

CFR a anunţat săptămâna trecută că lucrările vor fi terminate până pe 4 septembrie. Termenul era însă mult prea optimist.

Operaţiunea de montare a utilajului de 600 de tone este complicată. Macaraua va avea mai multe braţe şi o înălţime de 50 de metri.

Marfarul deraiat a dat peste cap întreaga circulaţie feroviară de pe magistrala Caracal - Craiova.

Până se rezolvă situaţia, trenurile sunt deviate pe rute ocolitoare sau, pe anumite porţiuni, pasagerii sunt transportaţi cu autobuze ori microbuze.

Călător: "Acum 3 zile când am venit în Craiova am avut 50 de minute. Aşteptăm să vedem dacă are, n-are întârziere, plus că staţia nu funcţionează ca lumea la gară. Se opreşte."

Călător: "Ziceau că de pe 4 dau drumul la retur."

Reporter: "Ce veţi face?"

Călător: "Dacă avem nevoie luăm ori pe Piteşti ori cu transbordare cu autocarul."

Specialiştii susţin că, după degajarea zonei, trenurile vor continua să circule pe un singur sens, însă cu restricţii de viteză.

În ceea ce priveşte ancheta accidentului feroviar, primele cercetări au arătat că mecanicul trenului de marfă care a deraiat era băut. Bărbatul are acum dosar penal.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!