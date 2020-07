Accident cu 4 mașini în Capitală. O tânără a ajuns la spital

Un accident în care au fost implicate 4 mașini a avut loc azi-noapte în sectorul 2 al capitalei.

Un șofer a virat la stânga, fără să se asigure, și a lovit un alt automobil, care circula regulamentar.

Cel de la volan a încercat să evite impactul şi a tras dreapta de volan, însă a lovit alte 2 mașini parcate.

În urma accidentului, o tânără a ajuns la spital.

Întreaga scenă s-a petrecut pe şoseaua Fundeni din Bucureşti, din cauza unui bărbat de origine turcă, care nu s-a asigurat atunci când a virat la stânga pentru a intra pe o stradă lăturalnică.

Şoferul vinovat de acest accident a trecut pe linie dublă continuă, iar în acel moment autoturismul care circula regulamentar a încercat să evite impactul şi a intrat într-o bancă pe care se aflau 2 persoane.

Şi alte două maşini care se aflau parcate au fost avariate în urma impactului.

Martor: „Domnul cu mercedesul nu s-a asigurat, a mers pe dublă continuă şi l-a ricoşat direct pe domnul cu fordul în băncuțele care erau în staţie, mai departe am văzut că erau 2 persoane în staţie. Mulţumim lui Dumnezeu că e totul bine şi că au reuşit să se ferească şi să fugă”.

O tânără, pasagera în maşina şoferului nevinovat, a ajuns la spital. Familia acesteia a venit la faţa locului când a aflat ce s-a întâmplat.

Părinții victimei: „Noi am fost anunţaţi de acasă, noi nu am fost la locul faptei când s-a întâmplat accidentul. Fata mea e la spital, ginerele meu e aici, a tras de volan, a intrat în bancă, a rupt şi maşina, ce să vă spun. Reporter: În ce stare este fiica dumneavoastră? Nu ştim nimic că atunci când am ajuns ea era în salvare. Era în salvare cu gâtiera pusă la gât şi a plecat la spital, atât mi-a zis stai calmă ca nu s-a întâmplat nimic”.

Ambii şoferi au fost verificaţi cu aparatul etilotest, iar rezulatatul a fost zero.