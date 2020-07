Record de îmbolnăviri de Covid-19, în România. Spitale pline, condiții deplorabile, pacienți mutați dintr-un oraș în altul

România a înregistrat cele mai multe îmbolnăviri de Covid-19 de la debutul pandemiei: 1.284 de cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore și 15 decese.

315 bolnavi sunt în stare gravă, la terapie intensivă. Spitalele dedicate luptei cu noul virus sunt pline în multe județe, astfel că pacienții sunt mutați dintr-un oraș în altul. Mai grav este faptul că unele unități sanitare în care ajung suspecții de Covid sau cei confirmați arată deplorabil, cum este și cazul Spitalului Județean din Ploiești.

Patul de fier din salonul 14 Covid nu cade pentru că este sprijinit de un scaun. În aceste condițîi sunt primiți pacienții suspecți de infecția cu SARS-COV-2 la Spitalul de Urgență din Ploiești. Sunt înghesuiți toți într-o clădire veche de când lumea.

În izolatorul Spitalului Județean de Urgență au fost situații când au stat și 70 de oameni pe cele 16 locuri. Umăr lângă umăr, pe băncuțe sau pe un pat de spital. Toți au așteptat rezultatul testului la coronavirus. Unii au ieșit pozitiv, alții, negativ.

Andrei Ilinca, medic primar UPUSJU Ploiești: „Practic, am fost obligați să punem doi în aceeași încăpere, în mod normal ar trebui să stea izolat într-o încăpere unică.Bineînțeles că este un risc mare. Încercăm să ne orientăm în funcție de simptome și în funcție de starea clinică astfel încât să nu se întâmple astfel de lucruri dar bineînțeles că sunt posibile oricând. Dacă am avea locuri în spitale suport, am putea să trimitem pacienții internați și să aștepte rezultatele în spitalele respective”.

În Prahova nu există niciun spital suport, așa că oamenii stau la grămadă în aceste condiții.

Cristian Ionescu, prefectul județului Prahova: „În afară de situația de la SJU, acolo unde avem 15 cadre medicale infectate în ultimele 24 de ore, șase pacienți și încă 58 de persoane asimptomatice care au venit, s-au testat și au ieșit pozitiv, restul este o răspândire comunitară”.

În ultimele 24 de ore ,15 persoane și-au pierdut viața din cauza infecției cu SARS-COV-2, în vreme ce 1.284 de noi cazuri au ajuns în atenția medicilor care tratează în spitalele de specialitate în total 6.292 de pacienți.

Situația este critică în București, unde de la începutul pandemiei, 5.094 de oameni au fost confirmați cu coronavirus. Pentru că unitățile sanitare care îi tratau sunt pline, ambulanțele cu bolnavi se îndreaptă spre Spitalul Județean Ilfov, devenit spital suport Covid. Pe grupurile de medici există apeluri ale celor care urmează să între în lupta cu noul virus. Sunt chemați la spital medici specialiști de terapie intensivă, pentru că numărul lor este la jumătate față de necesar.

Spitalul Județean Ilfov primește sâmbătă primii pacienți. La spitalul de campanie Ana Aslan nu se mai primesc pacienți, deoarece corturile au fost inundate și vor fi înlocuite cu containere.