Accident cu 3 mașini la Crevedia. O femeie a ajuns la spital

Drumul spre serviciu se putea încheia tragic pentru un şofer de 20 de ani din Dâmboviţa.

Grăbit, nu a acordat prioritate unei alte maşini şi a fost izbit în lateral. În incident a mai fost implicat şi un alt autoturism, iar o femeie a ajuns la spital.

Accidentul a avut loc în localitatea Crevedia, din judeţul Dâmboviţa. Un tânăr de 20 de ani se grăbea către serviciu şi când a vrut să vireze la stânga ca să intre într-o parcare a fost izbit de o maşină care circulă regulamentar.

Şofer: "Nu am primit prioritate, s-a băgat direct în faţa mea. L-am lovit, din el m-a aruncat pe banda aia. Nu am avut mare viteză".

Tânărul vinovat se apără şi spune că şoferul autoturismului care l-a lovit ar fi avut viteză mare şi i-ar fi apărut brusc din lateral.

Marian Dan, şofer: "Când am luat aici curbă, el era la distanţă mare şi am crezut că am timp, A venit cu viteză şi m-a luat de aripa de spate şi am auzit pocnitura şi m-am oprit".

În impactul creat a mai fost implicată şi o a treia maşină care circulă regulamentar. Şoferiţa aflată la volan a scăpat doar cu o sperietură, însă pasagera din dreapta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma accidentului, o femeie, de 41 de ani, pasageră într-una dintre maşini a fost rănită şi transportată la cel mai apropiat spital. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Din cauza accidentului, traficul între Crevedia şi Buftea a fost blocat mai bine de două ore.

