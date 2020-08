Abuz ieșit din comun. Un oltean a sunat de 9.544 de ori la 112

O persoană din Olt a sunat de peste 9.500 de ori anul acesta la 112, în timp ce alți 44 de români au apelat de cel puțin 1.000 de ori la numărul de urgență.

În primele 6 luni ale anului 2020, în Sistemul 112 au fost preluate peste 4,8 milioane de apeluri, dintre care 2,6 milioane au reprezentat urgențe, se arată într-un comunicat al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Din totalul apelurilor înregistrate, peste 311.000 (6,47%) au fost apeluri abuzive. O persoană din Olt a sunat de 9.544 ori la 112, iar alte 44 au apelat numărul unic de urgență de cel puțin 1.000 de ori.

Centrele de preluare a apelurilor 112 sunt operative 24/7 pentru a ajuta cetățenii care au o urgență, însă este nevoie să conștientizăm că, doar sunând responsabil la 112, putem beneficia de intervenții rapide și eficiente, arată STS.

”Peste 2,2 milioane de apeluri din totalul celor primite în prima jumătate a anului 2020 nu au fost urgențe, dintre care peste 311.000 au fost apelări abuzive. Cetățenii au sunat în repetate rânduri în mod abuziv, fără să aibă o urgență reală, au făcut glume ori au adus injurii operatorilor, au solicitat informații sau au folosit linia de urgență în contextul unor evenimente pentru care nu era necesară intervenția agențiilor specializate (Ambulanță, Poliție, Pompieri, SMURD, Jandarmerie, SALVAMONT etc)”, transmite STS.

Români care au sunat de mii de ori abuziv la 112

Potrivit sursei citate, ”un exemplu de apelare abuzivă este cel al unui cetățean care a sunat de pe o cartelă prepay în Centrul 112 Giurgiu și se recomanda sub numele de „Iulian”. În doar două luni, „Iulian” a sunat de peste 1.500 de ori la 112 fără a avea vreo urgență, invocând diverse motive care nu necesitau intervenția operativă a echipajelor specializate. „Iulian” a fost identificat de către polițiștii giurgiuveni și a primit o amendă, care l-a determinat să nu mai sune la 112 fără motiv”.

La fel ca „Iulian” au fost și alți cetățeni, din alte județe, care au sunat la 112 în mod abuziv, fără a avea urgențe. O persoană din Ilfov a sunat de 7.573 de ori, o altă persoană din Vaslui a apelat de 6.779 de ori, un cetățean din Neamț de 5.695 de ori, iar un alt cetățean din județul Cluj de 5.563 de ori, mai spune STS.

”Le reamintim cetățenilor să sune responsabil la 112! Apelarea abuzivă a Serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă de până la 2.000 de lei și până la 200 de ore de activități în folosul comunității, iar dacă echipele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei și până la 400 de ore de activități în folosul comunității. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către personalul Ministerului Afacerilor Interne”, informează serviciul care administrează 112.

Conform STS, ”apelarea abuzivă reprezintă apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție și, de asemenea, se consideră apel abuziv, apelarea 112 pentru a aduce injurii operatorilor”.

De asemenea, ”alertarea falsă este utilizarea intenționată și nejustificată a numărului 112 pentru alarmarea sau determinarea intervenției agențiilor specializate de intervenție, fără a fi înregistrată o urgență”.

Sfaturi utile pentru cetățeni:

1. Sunați la 112 doar când aveți o urgență sau dacă cineva se află într-o situație de urgență. O situație de urgență este aceea în care este necesară intervenția imediată a agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, Pompieri, Jandamerie – atunci când viața, proprietatea sau mediul sunt puse în pericol (incendii, accidente cu victime, persoane inconștiente, probleme medicale grave, agresiuni și alte infracțiuni, inundații, tentative de suicid, tâlhării etc).

2. Blocați telefonul pentru a evita apelarea accidentală (dacă ați sunat din greșeală la 112, rămâneți pe fir și informați operatorul că ați apelat dintr-o eroare).

3. Cooperați cu operatorul 112 atunci când apelați serviciul de urgență. Răspundeți cât mai corect la întrebările pe care acesta vi le adresează, spuneți adresa cât mai exactă a evenimentului și oferiți toate detaliile despre ce s-a întâmplat. Întrebările pe care vi le adresează operatorul 112 sunt clare și concise şi au ca scop acordarea ajutorului în cel mai scurt timp posibil. Cu cât sunt mai detaliate și corecte informaţiile pe care le furnizați, cu atât mai repede vor putea ajunge echipajele la dumneavoastră.

4. Nu sunați la 112 pentru probleme non-urgente! Apeluri non-urgente reprezintă acele situații în care nu este nevoie de intervenția imediată a echipajelor Ambulanței, Poliției, Pompierilor sau ale Jandarmeriei. Apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viaţa unei persoane aflate în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor!

5. Nu apelați numărul de urgență pentru a face glume, farse, pentru a adresa injurii operatorilor, pentru a solicita diverse informații care nu fac obiectul unei intervenții de urgență (starea vremii, mersul trenurilor, ora exactă, date de contact ale autorităților etc.)