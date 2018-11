A scăpat cu viață după ce a adormit la volan și a provocat accident. Scuza șoferului

Pro TV

Un șofer de 68 de ani, din Dâmbovița, s-a răsturnat cu mașina după ce a ațipit la volan și a izbit un podeț.

Bărbatul a fost scos din autoturism de martori, până la venirea salvatorilor. Și, din fericire, a scăpat cu răni ușoare.

”Am fost răcit azi-noapte, nu prea am dormit", explică el.

Şoferul în vârstă de 68 de ani se îndrepta spre casă, dar, la un moment dat, în localitatea Mircea Vodă, din Dâmboviţa, a pierdut controlul asupra volanului şi a izbit puternic un podeț.

În urma impactului, maşina s-a răsturnat, iar martorii s-au grăbit să îl ajute pe bărbat.

"Era lovit, era prins în scaun, am încercat, am ridicat uşa în sus şi l-am scos uşor. Acuză dureri de mijloc. Am reuşit să îl scot afară, după care am sunat la poliţie, la ambulanţă", spune un martor.

La fața locului au ajuns de urgenţă salvatorii. Din fericire, omul nu a suferit răni grave. El a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

