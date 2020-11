A crescut numărul elevilor care fac meditații. La cât a ajuns prețul unei ședințe de pregătire

Căutam urgent profesori buni de matematică, română, informatică sau engleză. Astfel de anunţuri au inundat internetul de când şcoala s-a mutat în online.

Părinţii simt că elevii au goluri în învăţare aşa că cererea pentru ore în particular a crescut mai ales în cazul elevilor care au examene la finalul acestui an şcolar.

Numai pe acest grup, unul dedicat vânzării hainelor, postarea despre meditaţii a strâns sute de comentarii. Cu multe cereri.

Georgia este elevă în clasa a 8-a şi de curând a început pregătirea în particular la română, matematică şi spaniolă. Astfel că trei zile pe săptămână sunt ocupate cu meditaţiile, după orele obişnuite de la clasă.

Mama Georgiei a optat pentru pregătire în privat tot în online pentru a evita orice contact cu persoane străine.

Felicia Șoreaţă, mama Georgiei: ''Am început să mă gândesc la meditaţii când am realizat că întoarcerea la şcoală în perioada asta este imposibilă. Nu mi-aş fi dorit să îi pun pe copiii mei să facă meditaţii. Ţinând cont că am un copil de clasa a 8-a care urmează să dea un examen în perioada următoare, am considerat atunci că este necesar să lucreze suplimentar atât la română cât şi la matematică''.

Deşi nu are examene importante, Alexandru face meditaţii la matematică, engleză şi germană de câteva săptămâni.

Mama lui Alex: ''Are nevoie de pregătire suplimentară pentru că el deja a pierdut, anul trecut a fost clasa a 5 a şi al doilea semestru a avut parte foarte puţin de el, sem 2 e zero. E imposibil ca 30 şi ceva de copii să stea în online şi să învețe''.

Părinţii plătesc de la 120 de lei în sus pe şedinţă în funcţie de materie şi de experienţa profesorului.

Mama lui Alex: ''Diferă costurile, la engleză şi geramană sunt cam la fel, matematica e mai scumpă''.

Şi centrele private de meditaţii au acum şi câte 15 elevi într-o sesiune de pregătire online, însă în acest caz scad şi costurile la 35 de lei pentru un copil. Şedinţele unu la unu, profesor-copil costă de la 80 de lei în sus.

Raluca, director centru meditaţii: ''Anul acesta am fost asaltaţi de un număr foarte mare de meditaţii. Majoritatea părinţilor care au solicitat meditaţii pentru copiii lor sunt părinţii cu copii în ciclul gimnazial”.

La acest centru au fost chemaţi inclusiv profesori pensionari, dar şi studenţi pentru a face faţă cererii.

Ionela Neagoe, director centru medidații: ''Sunt mai multe cauze: una poate să fie neliniştea părintelui pentru faptul că nu mai e şcoala susţinută ca până acum şi lipsa aceasta de certitudine şi de siguranţă îi determină să le asigure în particular o pregătire particulară. Poate să fie situaţia în care copilul totuşi nu se poate concentra online. Poate însă să fie şi situaţia nefericită ca şcoala să nu ofere lecţii de calitate''.

Aceşti elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr sunt norocoşi pentru că profesorii lor organizează pe lângă orele online şi diferite întâlniri de perfecţionare.

Pentru a umple golul cauzat de lipsa interacţiunii fizice la orele din sălile de clase, la această şcoală de pildă, 200 de elevi se întâlnesc în fiecare săptămână pentru a face recenzii despre cărţile pe care le-au mai citit, iar în fiecare lună se întâlnesc tot în mediul online pentru a dezbate cartea lunii. În plus, în fiecare sâmbătă profesorii de română şi matematică fac pregătire suplimentară cu elevii de clasa a 8-a şi a-12-a pentru aprofundare şi exerciţii.