60 de români, veniți în țară, din Italia: „Au fost ținuți fără apă, fără mâncare”

Operațiune de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce aproximativ 60 de cetăţeni români, abia întorşi în ţară, au fost duşi cu două autocare într-o zonă de carantină din Capitală.

Iniţial, oamenii s-au revoltat din cauza duratei de așteptare, dar într-un final au înţeles situația dificilă în care se află și au mers fară incidente, în camere.

Câteva zeci de persoane, printre care și copii, au fost aduse duminică seară în centre de carantină și urmează să fie testate cât mai repede posibil de Covid-19.

Primul autocar ajuns în zona locurilor de carantină a fost unul al pompierilor, iar în el se aflau aproximativ 30 de cetățeni români din Italia. Aceștia au ajuns în țară pe singura rută disponibilă pentru zborul cu avionul. Un bărbat care a venit din zona Parma și dorea să se autoizoleze, a fost nevoit să accepte deciziile autorităților.

Român venit din italia: „Am ajuns în seara asta pe la ora 6 în Otopeni. Problema până acum e că suntem doi în cameră și ni se pare absurd. Adică am călătorit separat, nu am avut contact, am stat în Italia separat și vin în țară și în aeroport ne-a pus pe toți grămadă. Când am ajuns aici ni s-a spus că nu mai avem niciun drept civil, 14 zile sau cât timp suntem noi în această instituție, nu mai avem niciun drept civil. Au spus că o să ni se facă analize. Suntem toți în carantină."

Numultumirea omului este cu atât mai mare, cu cât familia se pregătise foarte bine.

Român: „Soția mă aștepta la aeroport cu două mașini: cu una să merg eu ca să fiu eu în autoizolare, ea s-a mutat de acasă ca să pot sta eu, însă, din păcate, nu pot sta în autoziolare."



Reporter: „Cât a durat tot procesul?"



Român: „Am așteptat la aeroport vreo două ore jumătate, aproximativ trei ore."

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei: „Ceea ce ați văzut astăzi este o mică parte. În acest moment, toate persoanele care vin din triajul de la Otopeni sunt introduse în urma unei proceduri de verificare medicală. Aceștia iau cunoștință cu viața și cu ceea ce urmează să se întâmple pe perioada de 14 zile de carantină. În această perioadă dumnealor urmează să fie consultate și să li se facă testul, în urma căruia, dacă rezultatul este negativ, aceștia părăsesc centrul în care se află."

La scurt timp după ce au fost duși în carantină românii sosiți din Italia, a venit cel de-al doilea autocar, de data aceasta unul care venea din Grecia. Panica s-a instalat când la Vama Giurgiu a fost descoperit un cetățean român care venea din zona roșie a Italiei.

Bărbat: „A fost o persoană identificată din italia și ne-a băgat în carantină."

Bărbat: „Fratele meu este venit de la Atena. A fost ținut cred că peste 18 ore. Au fost ținuți închiși fără apă, fără mâncare, fără nimic, nimic."

Bărbat: „Ni s-a spus că o să fim în carantină instituționalizată timp de 14 zile."

Românii care au ajuns într-un final în centrele de izolare au avut de îndurat ore întregi de așteptare, fără hrană, dar când apele s-au calmat, autoritățile și cei de la DSP au adus mâncare caldă. Autoritățile ne asigură că fac tot posibilul ca virusul să nu se răspândească.

Viceprimarul Capitalei: „Există un sistem avansat de interogare, motiv pentru care nu poate să păcălească această chestiune."

De altfel, se va decide deschiderea unei noi zone de carantină, care va avea 264 de locuri în următoarele zile.

