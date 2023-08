220 de urşi ar putea fi ucişi. Propunerea de ordin a fost trimisă Academiei Române. Anunțul ministrului Mediului

Mircea Fechet a fost întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă poate da mai multe detalii despre faptul că 200 de urşi ar urma să fie ucişi, potrivit news.ro.

„Cred că este bine să clarific faptul că nu ministrul Mediului, nu Ministerul Mediului decide că trebuie ucişi, împuşcaţi, eutanasiaţi, relocaţi sau alungaţi un număr mai mare sau mai mic de urşi. Există un studiu făcut de către persoane care cu asta se ocupă în fiecare zi, studiu care, pe de o parte, estimează populaţia totală de urs brun din România şi, pe de altă parte, propune nişte măsuri de diminuare a conflictelor între urs şi om. Şi când mă refer la diminuarea conflictelor, mă refer la acele situaţii în care interacţiunea dintre om şi urs se soldează fie cu pagube însemnate în gospodăriile oamenilor şi primesc zilnic mesaje de la familii care îmi trimit fotografii cu animale din bătătură ucise de puţin timp de urs şi care mă întreabă cu ce or să-şi hrănească copiii de azi încolo. Cine o să le asigure hrana de astăzi încolo? Discutăm despre familii aflate de obicei în sate de munte, fie că sunt din judeţul Alba, din judeţul Cluj, din Mureş, din Harghita, din Covasna sau din alte judeţe. Este o întrebare la care Ministerul Mediului trebuie să răspundă la fel cum trebuie să răspundă şi acelor situaţii în care interacţiunea dintre urs şi om produce pagube şi mai grave, respectiv vătămarea sau chiar decesul unor persoane”, a declarat Mircea Fechet.

El a menţionat că în procesul de avizare pentru uciderea urşilor, Academia Română a transmis că este de acord cu 220 de exemplare în loc de 500.

„Din acest motiv, în baza acelui studiu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a trimis spre avizare un proiect privind cotele de prevenţie şi de intervenţie pentru specia de urs brun. Acel ordin prevedea o cotă însumată de aproape 500 de exemplare, iar în procesul de avizare, Academia Română, după ce a evaluat proiectul de ordin, după ce a evaluat studiul care se află în spatele acelui proiect de ordin, a decis şi ne-a comunicat în mod oficial că este de acord cu ordinul respectiv, cu menţiunea faptului că acele cote în discuţie nu vor fi de aproximativ 500 de exemplare, ci vor fi de doar 140 de exemplare pentru cota de prevenţie şi de 80 de exemplare pentru cota de intervenţie”, a povestit ministrul Mediului.

Mircea Fechet a mai anunţat că speră ca acest ordin să intre cât mai curând în vigoare înainte de a se întâmpla un eveniment nefericit.

„Am decis, după ce am consultat grupul de lucru pentru carnivore mari, după ce am discutat cu colegii mei de la Direcţia de Biodiversitate, am decis să elaborez un nou ordin care să ţină cont de comunicarea Academiei Române. Să folosim cifrele cu care Academia Română a fost de acord, respectiv 140 + 80, şi sper ca în cursul zilei de astăzi, să trimit din nou Academiei propunerea de ordin care să respecte, aşa cum am spus, exigenţele acestei instituţii şi, pe de altă parte, să parcurg toată procedura legală de emitere a unui act normativ, respectiv consultare, transparentizare şi alţi paşi de natură legală pe care îi voi face în paralel cu solicitarea avizului Academiei Române, sperând ca foarte repede să putem avea ordinul în vigoare, pentru că frica mea cea mai mare este să nu avem un eveniment nefericit”, a explicat ministrul Mediului.

Dată publicare: 01-08-2023 16:13