20 de turiști s-au prăbușit cu tot cu scara pensiunii. Ce făceau în momentul incidentului

Incident neobişnuit la o pensiune din Fundata, judeţul Braşov. Dornici să îşi facă o poză de grup, 20 de turişti care stăteau pe o scară exterioară din lemn au căzut când construcţia efectiv s-a rupt sub picioarele lor.

Opt oameni au ajuns la spital, iar dintre ei, două femei sunt în stare mai gravă. Întâmplarea a avut loc în jurul orei 12. La pensiune erau 30 de turişti care au petrecut o noapte la munte şi la prânz s-au pregătit să elibereze cazarea. Înainte de a pleca spre Bucureşti au decis să îşi facă o poză de grup ca să aibă amintire.

Au urcat pe o scară făcută din lemn masiv, care ducea din curte spre terasa clădirii. La prima vedere părea trainică, însă într-o clipă bucăţile de lemn s-au rupt sub ei, iar oamenii au căzut grămadă de la 3 metri înălţime. Două femei de 27 şi 45 de tine au rămas blocate la pământ şi s-au plâns de dureri la coloană.

Ambele au fost duse la spitalul judeţean din Braşov unde vor fi examinate la computerul tomograf. Alţi 6 oameni cu răni la picioare, mâini şi mai multe zgârieturi se afla acum în grijă medicilor.

Cei 30 de turişti sunt colegi de muncă în Capitală. După ce au petrecut împreună o zi şi o noapte relaxante, la munte, concediul le-a fost dat peste cap chiar înainte să părăsească pensiunea.

Martor: "Când trebuia să plecăm spre casă, la ultima poză de grup, atunci s-a întâmplat. În momentul în care au ajuns toţi pe scară a cedat scară şi toţi unii peste alţii cu scara cu tot, scară foarte lată, de vreo 3 metri, foarte putreda se vede."

8 dintre cei 20 de turişti care au căzut cu scara au fost răniţi. Cei care erau în partea de sus a scării au scăpat nevătămaţi.

Turist: "Am fost mai sus şi nu m-am lovit, peste scânduri am căzut, ei au căzut în faţă şi au căzut şi scândurile peste ei."

O parte dintre turişti erau în pensiune, iar alţii s-au dus să ducă bagajele la maşini şi au auzit doar ţipetele disperate ale răniţilor.

Turist: "Am încercat să dăm primul ajutor, am sunat la salvare, am cerut mai multe echipaje.”

Răniţii au fost duşi la spitatul judeţean din Braşov pentru investigaţii suplimentare

Purtătorul de cuvânt al spitalului Judeţean din Braşov: "Două dintre victime sunt trimise acum la computerul tomograf cu leziuni de coloană. Cam astea sunt durerile: toracice şi de membre inferioare şi sueprioare."

Oamenii povestesc că au trecut de nenumărate ori pe acea scară şi totul părea în regulă, dar bănuiesc că lemnele erau, de fapt, putrede.

Pensiunea dechiă din 2009, cotată bine pe internet, are autorizaţie de funcţionare, iar proprietarii susţin că scara, făcută din lemn masiv, de stejar, a fost renovată în urmă cu doi ani.

Teoretic, buştenii groşi ar fi trebuit să susţină greutatea celor 20 de turişti.