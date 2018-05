2 bătrâni grav răniţi, după ce un microbuz şcolar a spulberat căruţa în care se aflau

Pro TV

Un microbuz şcolar în care se aflau şapte copii a spulberat, ieri, o căruţă, pe DN 72 în judeţul Argeş.

Niciunul dintre elevi nu a păţit nimic, dar cei doi bătrâni din căruţă, soţ şi soţie, de 74 de ani, au fost grav răniţi şi transportaţi la spitalul din Câmpulung.

Microbuzul şcolar circula dinspre Câmpulung spre Târgovişte. În el se aflau 7 elevi cu vârste cuprins între 12 şi 16 ani. Şoferul recunoaşte că a vrut să intre în depăşirea căruţei, dar când şi-a dat seama că nu are timp, a intrat direct în ea. Deşi spune că n-a avut viteza, impactul a fost violent.

Şofer: "Mergea pe tot drumul cu căruţa şi am zis că am timp să trec că am timp şi când am văzut c a s au apropiat am zis că nu mai pot să tresc că fac zob copii şi am oprit. nu am avut viteza, nici 40 la oră."

Cei 2 bătrâni, aflaţi în căruţă, de 74 de ani, soţ şi soţie, au fost transportaţi imediat la spital cu două ambulanţe.

Nepoata bătrânilor: "A zis că a intrat în ei omul cu maşina, a avut mare viteză nu a fost atent şi a intrat în ei dar uitaţi căruţa cum e răsturnată."

Elevii s-au ales doar cu o sperietură zdravănă şi şi-au continuat drumul cu un alt microbuz care a venit şi i-a preluat. Între timp, pe numele şoferului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

