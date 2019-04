12 milioane de € pe km la autostrada Sibiu-Piteşti. Contractul semnat după 10 ani

După o întârziere de zece ani, duminică s-a semnat contractul pentru începerea construcţiei unei importante lucrări de infrastructură: autostrada Sibiu-Pitești, care va traversa munţii. Este însă vizat un singur lot din cele 5 ale autostrăzii.

Proiectul de autostradă de 122 de km dintre Sibiu şi Piteşti are 5 loturi. Aici, la Guvern, a fost semnat contractul doar pentru primul, între Sibiu şi Boița, de 13 kilometri şi care va costa 152 de milioane de euro. Cam 12 milioane de euro pe kilometru.

Deşi nu este într-o zonă montană complicată, cum ar fi loturile 2 sau 3, va avea zeci de poduri, viaducte, iar pe margine - garduri de 3 metri ca să nu pătrundă animalele.

Autostrada Sibiu - Piteşti, prioritate 0 în Masterplanul pentru transporturi, ar trebui să fie gata teoretic în 4 ani şi va avea o garanţie de 10 ani.

Pro TV

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică, cu ocazia semnării acestui contract, că Guvernul PSD - ALDE a fost cel care a pus lucrurile în mișcare.

"Am asigurat în bugetul național sumele necesare pentru demararea proiectelor importante de infrastructură, așteptate de foarte mult timp de români. În același timp, am folosit resursele financiare pe care le avem la dispoziție pentru finanțarea investițiilor de anvergură, și mă refer aici la fondurile europene. Guvernul pe care îl conduc și-a asumat misiunea de a pune lucrurile în mișcare. Semnarea celor trei contracte de investiții este confirmarea faptului că are capacitatea să găsească soluții pentru proiectele de infrastructură. Autostrada Sibiu – Pitești este unul dintre proiectele majore, ce va asigura legătura cu rețeaua TMT. Acest Guvern a luat măsurile necesare pentru a face posibilă semnarea contractului ți începerea lucrărilor", a precizat Dăncilă.

Tot duminica a fost semnat contractul şi pentru lotul 3 din noua centura de Sud a Capitalei. Lotul are 18 km şi costă 210 milioane de euro. Ar trebui să fie gata în 3 ani şi jumătate.

De asemenea a fost semnat contractul pentru automatizarea metroului din Drumul Taberei. Ceea e înseamnă că teoretic în acest an, susţin oficialii, vom putea circula pe această linie.

