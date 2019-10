(P) Cum te împaci cu banca ? Prin conciliere - un concept european preluat și în România

În acord cu legislația europeană, România a înființat Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).

Constituirea, organizarea și funcționarea acestuia sunt prevăzute direct de Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 care a oferit românilor posibilitatea să acceseze gratuit procedura concilierii, o metodă modernă de soluționare alternativă a litigiilor. Spre deosebire de țara noastră, în Europa funcționează zeci de astfel de centre în care consumatorii din diferite domenii (telecom, utilități, transporturi etc.) își pot rezolva amiabil nemulțumirile ivite în derularea contractelor, fără să mai ajungă în instanță.

Serviciul oferit de CSALB în România este gratuit pentru consumatori și de peste zece ori mai rapid decât în instanță. La CSALB dosarele se soluționează în cel mult 90 de zile. Ce pot obține consumatorii? Scăderea ratelor, a dobânzilor, comisioanelor sau chiar ștergerea datoriei totale (în anumite cazuri). Procedura este una extrem de simplă. Consumatorii care vor să se înțeleagă amiabil cu băncile, trebuie să intre pe site și să completeze un formular. Dacă banca acceptă cererea, este desemnat un conciliator care propune o soluție de rezolvare a problemei ridicate de consumator. Din fericire, apetitul spre conciliere al băncilor a crescut de la an la an și este mult mai mare în comparație cu al IFN-urilor. “Dacă în primul an de funcționare a CSALB băncile respingeau 70% din cererile de conciliere venite de la consumatori, acum suntem la aproximativ 30% rata de refuz, ceea ce ne dă speranțe că băncile au înțeles beneficiile concilierii. În plus, toate băncile din România cărăra li s-au adresat cereri de conciliere prin intermediul Centrului au acceptat să se înțeleagă amiabil cu consumatorii”, spune Alexandru Păunescu, membru în Colegiul de Coordonare al CSALB.

Concilierea, o filosofie profitabilă

Pentru România, concilierea este o filosofie nouă, dar extrem de profitabilă. În ultimii trei ani, sumele rezultate ca beneficii în urma concilierii au depășit 1,5 milioane de euro, dintre care numai în 2018 suma a fost de peste 1 milion de euro. În plus, timpul scurt de soluționare (doar 3 luni) este un avantaj atât pentru consumatori, cât și pentru bănci sau IFN-uri, în comparație cu un eventual proces în instanță care poate dura peste 2 ani. Un alt avantaj este că, în cadrul CSALB, consumatorii beneficiază gratuit de expertiza unor conciliatori care sunt avocați renumiți, profesori universitari sau foști judecători. Pentru bănci, concilierea înseamnă păstrarea clienților și economisirea sumelor cheltuite în eventualele procese cu aceștia. Din 2016 până acum peste 1.300 de români și-au rezolvat nemulțumirile cu băncile, obținând reduceri de sold, diminuarea sau eliminarea unor comisioane, scăderea dobânzilor sau diferite probleme legate de plăți, carduri, depozite și alte tipuri de servicii bancare.

Cine se poate adresa CSALB?

Orice consumator, din orice colț al țării, care are un litigiu cu banca sau IFN-ul și își dorește să îl rezolve pe cale amiabilă poate completa o cerere ce poate fi descărcată de aici: https://csalb.ro/proceduri/

Aproape 65% dintre cei care se adresează Centrului sunt solicitanți din rândul populației active, de la oraș, cu vârste cuprinse între 31 și 60 de ani.

Cine propune soluțiile în urma negocierii ?

CSALB colaborează cu 21 de conciliatori, dintre cei mai buni specialiști în drept din România, cu expertiză în domeniul financiar-bancar. La finalul negocierilor, conciliatorii propun o soluție pentru rezolvarea nemulțumirilor dintre părți, iar această soluție, dacă este acceptată, are puterea unei hotărâri în instanță. Conciliatorii sunt desemnați aleatoriu de aplicația IT prin care consumatorii completează cererea pe site-ul www.csalb.ro. Dacă un consumator refuză, din diferite motive, conciliatorul desemnat, se recurge la alegerea unui alt conciliator. Mai multe informații despre activitatea Centrului puteți obține și la telefon 021 9414 (apel cu tarif normal).