(P) Ajutorul de inmormantare. Cati bani se dau, in ce circumstante si cum se acorda?

Conform firmei de servicii funerare CASA FUNERARA BLAJ, ajutorul de deces este pentru multi romani o solutie limita atunci cand cineva din familie a decedat.

Statul acorda o suma de bani pentru acoperirea unei parti din costurile de inmormantare. Iata care este aceasta valoare si cum se obtine.

Care este cuantumul ajutorului de inmormantare in 2019?

Valoarea a fost reglementata prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat Nr 47/ 2019 care a intrat in vigoare de la data de 15 martie.

Aceasta prevede ca ajutorul de inmormantare pentru un asigurat sau pensionar decedat valoarea este de 5163 lei, iar in cazul unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului este de 2582 lei.

Suma este acordata de catre Casa de Pensii, chiar si in cazul in care persoana decedata nu era pensionata. Acest lucru nu a fost valabil initial, pana in 2017, Casa de Pensii platind ajutorul de inmormantare doar daca decedatul era o persoana pensionara (ori sot/ sotie persoana pensionara).

Pentru a primi suma de bani, un membru al familiei sau persoana care se ocupa de inmormantarea decedatului trebuie sa depuna o solicitare scrisa, alaturi de un dosar care cuprinde mai multe acte.

Cum se acorda ajutorul de inmormantare?



Pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice, doritorii pot gasi toate informatiile ce tin de acordarea ajutorului de deces. De aici am aflat ca cererea pentru sprijinul financiar trebuie depusa la casa teritoriala de pensii, ghiseul salariati.

De ce acte este nevoie pentru obtinerea ajutorului de inmormantare?



Un membru al familiei sau persoana desemnata sa se ocupa cu organizarea inmormantarii decedatului va intocmi un dosar care cuprinde mai multe acte. O firma de servicii funerare poate fi de ajutor in acest stadiu, pentru ca poate prelua sarcina depunerii documentelor necesare si obtinerii sumelor acordate de catre stat.

Acte necesare pentru intocmire dosar:

- cerere pentru ajutor de deces

- certificat de deces (in original si copie)

- actul de identitate al persoanei care solicita ajutorul de deces (in original si copie)

- documentele de stare civila ale persoanei care solicita ajutorul de inmormantare, care sa ateste gradul de rudenie pe care acesta il are cu decedatul. In functie de situatia specifica, poate fi nevoie de actul ce dovedeste calitatea de tutore, curator sau mandatar (in original si copie).

- dovada scrisa prin care se arata ca cel care solicita ajutorul financiar a suportat costurile de inmormantare (in original si copie).

- daca decedatul avea varsta intre 18 si 26 de ani si urma cursurile unei forme de invatamant legala, la dosar trebuie anexata si o adeverinta care sa ateste acest lucru

- daca decedatul era un copil inapt peste 18 ani, dosarul ar trebui sa continua un document medical emis ori vizat de catre medicul expert in Asigurari Sociale.

Cine poate fi beneficiarul ajutorului de inmormantare?



Ajutorul de deces se ofera unei singure persoane - in functie de caz, poate fi sotul/ sotia decedatului, copilul, parintele sau tutorele, curatorul sau mostenitorul de drept. In lipsa acestora, ajutorul se poate acorda oricarei persoane care face dovada ca a platit costurile ocazionate de inmormantarea decedatului.

Desi ajutorul de inmormantare se acorda de catre Casa de Pensii, acest lucru nu inseamna ca este obligatoriu ca persoana decedata sa fi fost pensionara sau salariata.

Cand se acorda banii?



Ajutorul de inmormantare se achita in termen de 3 zile lucratoare de catre Casa Teritoriala de Pensii daca defunctul era pensionar ori asigurat sau daca un membru al familiei sale indeplineste una din aceste doua calitati.

De asemenea, ajutorul se poate acorda de catre institutia ce administreaza bugetul asigurarilor de somaj, daca defunctul era somer sau daca un membru al familiei sale este somer.

Dupa achitarea platii sprijinului financiar, institutia platitoare va nota obligatoriu pe spatele certificatului de deces in original mentiunea "Achitat", alaturi de data platii, semnatura si stampila.