În Piaţa Constituţiei din Bucureşti s-a deschis cel mai mare târg de Crăciun din ţară

În mijloc strauluceste un brad imens ornat cu peste 4000 de globuri, înconjurat de peste 100 de căsuţe cu produse tradiţionale. Momentul aprinderii luminitelor in Bucuresti va avea loc vineri seara, incepand cu ora 19.

Ca la un semn, peste 5 milioane de beculete au facut ca Piata Constitutiei sa straluceasca. La fel se va intampla in fiecare seara de acum incolo pana a doua zi de Craciun.

Cei mici pot vizita Casa Mosului intre orele 11 si 13, dar si intre orele 17 si 22. In plus, micutii se vor putea bucura gratuit si de un carusel amplasat in piata. Iar surprizele nu se opresc aici.

Va fi un patinoar cu intrare libera, spectacole cu datini si obiceiuri, concerte.

Vineri seara, dupa aprinderea oficiala a luminitelor, vor canta in fata publicului trupele Vunk, Proconsul, dar si alti artisti.