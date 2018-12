Frații Florin și Bogdan Danu, preoții care înalță catedrale în sufletele copiilor flămânzi din satele sărace din Teleorman

Ora prânzului într-un sat din Teleorman. Copiii din familiile nevoiașe vin la centrul social din curtea bisericii pentru a primi gratuit hrană. Și asta se întâmplă în fiecare zi.

Sunt primiți toți cu brațele deschise de preotul Florin Danu, cel care și-a propus să construiască catedrale în sufletele copiilor flămânzi.

De 8 ani, acesta a venit în satul Lada, într-o comunitate extrem de săracă, în județul în care bunăstarea se află doar în conacele politicienilor. A venit de la București cu strângere de inimă, dar cu dorința de a mișca ceva.

Preot Florin Danu: “Nu era o paraohie care să prezinte interes, cum e vorba în popor, nu era “bătaie” pe ea. Știind cum e situația în parohiile mici, cred că m-am gândit cu comoditate să fac ce n-a făcut nimeni. Și m-am gândit și la partea financiară, pentru că mergi într-un sătuc unde mori de foame la propriu.”

Imediat după ce a ajuns în sat, a început să-și pună în aplicare planurile și să schimbe ceva în comunitate.

Pro TV

Preot Florin Danu: “La primul Crăciun am spus să-l aducem pe Moș Crăciun cu cadouri pentru copii acolo unde nu fusese niciodată, pentru că Moș Crăciun nu ajunsese niciodată în Lada. Am făcut 30 de pachete la primul Crăciun și, ducându-se vorba că vine Moș Crăciun la biserică, au venit 50 de copii, a trebuit să facem alte pachete din ce aduseseră oamenii la biserica. Atunci am început să mă gândesc cum putem să facem mai mult de Crăciun.”

La școala de duminică îi ajută pe copii cu o vorbă bună, dar pe burta goală nici predica nu era foarte atractivă pentru tinerii din sat. Asa ca, treptat, a pus bazele unei Asociații prin care să-i ajute pe cei în nevoie. Și nu s-a mulțumit doar cu mâncarea adusă pentru pomenirea morților, preotul a început să facă apel pe rețelele de socializare și a primit ajutoare peste așteptări.

Preot Florin Danu: “Sala de mese are o capacitate de 70 de locuri, iar duminica mâncăm în două serii. Și adulții mai vin la biserica și se bucură de masă de la prânz. Stabilim meniul în funcție de ce avem la Lada, de ce vor copiii. Avem o doamnă care vrea să-i resfețe pe copii cu desert bun, limonadă, ceva mai aparte.”

Pentru ca de pe masă să nu lipsească mâncarea zilnică, în spatele bisericii au făcut și o mică fermă, pe care o lucrează benevol părinții ai căror copii sunt beneficiarii centrului.

Pro TV

Preot Florin Danu: “Rata de succes nu este cea pe care mi-o doresc, să ne trezim cu 40 de părinți aici, însă este suficient să ne facem treburile în curtea centrului. Când au fost acțiuni mai mari, de exemplu, am adus 20 de mașini de piatră, atunci mi-au venit 30-40 de persoane la muncă fizică, toți părinți ai copiilor.”

Tot la biserica este și o livadă cu 180 de pomi fructiferi, dar și o mică fermă cu porci și păsări.

Preot Florin Danu: “Ne-am lovit de situația în care aveam nevoie de ouă pentru chiftele și perișoare și am spus că e mai bine să le avem pe ale noastre. Avem și două hectare și jumătate ale bisericii și toate grânele care se produc acolo sunt pentru păsările și animalele noastre.”

În curtea bisericii au început și alte activități prin care micuții să se bucure de copilărie: au piscină, leagăne, balansoar, trambulină.

Pro TV

Dar copiii sunt încurajați să nu creadă că totul este de pomană. “Ne ajută când tundem iarba, când o strângem, când udăm pomii, ei au vopsit pomii cu var. Tin foarte mult la educație și n-am lăsat pe nimeni să părăsească, să abandoneze școală. Le-am pus la dispoziție de la rechizite, la plata transportului zilnic la școală, avem și noi o mașină cu care-i mai ducem la școală.”

În curte există și o biserica nouă, în construcție, începută cu bani de la Ministerul Cultelor, însă preotul Danu a preferat să-și canalizeze energiile pe extinderea centrului social, în care tinerii și bătrânii din sat să primească mâncare, dar nu numai.

Preot Florin Danu: “Avem și două cabinete ale noastre, care acum nu au toate cele necesare pentru a funcționa, dar mai e un pic. Avem medici care și-au exprimat dragostea și interesul să vină să lucreze voluntar. Au fost dotate cu tot ce trebuie, EKG, masă de consultație, masă ginecologică, tot ce cere legea pentru a funcționa.”

Pro TV

Pachetele cu donații au venit că o mană cerească și vin în fiecare zi, grație apelurilor postate de preot pe internet. “Am avut o campanie pe rețeaua de socializare strict pe încălțăminte, dar am primit mai multe, așa că le împărțim și la alte parohii, deja am primit solicitări și de la colegi.”

Tot ceea ce s-a făcut în satul Lada este din donațiile oamenilor cu dare de mână și prin inițiativa preotului. De trei ori pe an, copiii nevoiași fac liste cu cele necesare și, fie că-i scriu lui Moș Crăciun sau omului bun, scrisorile lor primesc răspuns.

Binefăcătorii își aleg câte o scrisoare și-i ajută pe copii cu rechizite înainte de începerea școlii, cu încălțăminte și îmbrăcăminte atunci când li se cere sau cu jucăriile pe care părinții nu și le-ar fi permis niciodată.

Imediat după prânz apar câțiva oameni miloși care aduc de la București fructe și legume proaspete pe care vor să le dea și celor care nu-și permit. “Și noi avem copii și pentru copii vom mai veni cu siguranță aici și înainte de Crăciun, poate cu mai multe și cu ceva jucării și dulciuri”, spune unul dintre binefăcători.

Și nu doar copiii primesc ajutor. O mașină pleacă prin sat la bătrânii nevoiași și distribuie prânzul în fiecare zi.

Pro TV

Tot cu ajutorul preotului, câțiva copii au reușit să plece să studieze mai departe, la Liceul Pedagogic în Alexandria sau la Liceul Teoretic Olteni, din localitatea Olteni. În fiecare weekend se fac și meditații gratuite de limba română sau engleză pentru doritori.

Preot Florin Danu: “Eu consider că dacă ai un talent nu inseamana că ai câștigat ceva, ci mai degrabă trebuie să dai înapoi.”

Tot timpul în alergătură, după potențiali donatori sau cu proiecte de binefacere, preotul Danu ajunge rar lângă familie. Centrul social din curtea bisericii nu este singurul proiect în care investește energie. Tot în satul Lada și-a propus să construiască trei case cu destinție caritabilă.

Preot Florin Danu: “Am urmat exemplul altora care au luat bătrâni din centrul de plasament, bătrâni de pe stradă sau care trăiesc în condiții precare și i-au adus în case de tip familial, unde totul va fi ca într-o familie, cu o atmosfera de familie. Să-i luăm de acolo și să le schimbăm viețile. Asta-i scopul.”

Anul viitor speră să primească cu căldură copii din centrele de plasament din toată țară.

Preotul Danu a transformat parabolă bunului samaritean în realitate, iar modelul sau este contagios. La câteva sate mai încolo, în Negrenii de Sus, câteva zeci de nevoiași ies de la masa asigurată gratuit de o altă asociație, “Casă Plină”.

Bogdan este fratele lui Florin și după ce a văzut rezultatele din Lada, nu a pregetat să pună energia în sprijinul sărmanilor. “Ne ajutăm reciproc cu ce putem, cu idei, cu ajutor concret. Ajutăm copiii, ne împlinim misunea, am înțeles că misiunea este de a ajuta, de a face binele, de a determina și pe alții să facă binele la rândul lor și să schimbăm lumea, începând cu noi.”

Frații Danu sunt împăcați cu gândul că își ajută comunitatea, că sunt o interfață a celor cu posibilități și a celor sărmani. Iar oamenii din jurul lor sunt cuprinși de același entuziasm.

Florin și Bogdan Danu, doi preoți care au înțeles că menirea lor este să facă în Teleorman o Românie mai bună. Ajută nevoiașii cu hrană, oferă sprijin în educație și creează în jurul lor o oază de bucurie. Ajută acolo unde este nevoie și arată, prin devotament și perseverență, că se poate lupta împotriva nefericirii.

