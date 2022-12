Elisabeta Lipă, românca de aur a canotajului și ”mama” noii generații de campioni: ”Sunt dovada vie că nu există nu se poate”

S-a urcat în barcă prima dată pe când nu împlinise 16 ani şi după doar 3 luni de antrenament a ajuns campioană naţională la canotaj. Cu o muncă inimaginabil de multă, cu perseverenţă şi o ambiţie uriaşă, Lipă şi-a pus viaţa în slujba sportului.

”Ancuța, hai nu te lăsa! Relaxată și umerii moi, Ancuța!”

”Marius, uită-te la mine! Lateral coatele…bravo…trage cu stânga!”

”Moi umerii, lasă-l, lasă!”.

Pe lacul Snagov aurul plutește. Aici se antrenează lotul olimpic de canotaj al României. În barca antrenorilor, Elisabeta Lipă dă indicații și râde.

La antrenament au ieșit medaliații cu aur la jocurile olimpice și mondiale. Pe acest lac, Lipă și-a trăit cea mai mare parte dintr-o viață de legendă. A participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a câștigat 8 medalii dintre care 5 de aur, este cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice și a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului XX.

Elisabeta Lipă: ”Sunt dovada vie că nu există nu se poate. Ăsta e motto-ul după care mă ghidez. Există nu vrei, nu poți, nu încerci. Dar nu există nu se poate”.

Canotorii români au câștigat 39 de medalii în 2022, din care 20 de aur

”Doamne, ce cursă! Doamne, ce cursă…”.

Anul acesta, lotul olimpic sub conducerea Elisabetei Lipa a făcut spectacol la Campionatul Mondial din Cehia.

”România câștigă aurul!”.

Simona Radiș, medaliată cu aur la JO: ”Dacă ați vedea-o la concursuri cum trăiește și ce emoții are. E ca și cum ea trage alături de noi. Chiar dacă e pe mal, e cu sufletul în barcă și dă totul”.

”Vai, sunt campioni, Dumnezeule! Doamne, ce cursă au făcut, Dumnezeule!”.

În total, în 2022, canotorii români au câștigat 39 de medalii internaționale, dintre care 20 sunt de aur, iar de câțiva ani România e primul loc în lume la canotaj.

”Hai, băieți, foarte puțin…”.

Pe Bega, în Timișoara, a participat la primul concurs în 1981 și a ieșit pentru prima dată campioană. Venea dintr-un sat de la granița cu Ucraina și făcea canotaj de doar 3 luni. Avea 16 ani. Și de atunci, podiumul i-a aparținut.

”Eu am fost singura care a rămas și am plecat după 24 de ani. Ha ha ha, n-am mai plecat”.

A câștigat 25 de titluri de campion național. Primul titlu olimpic a venit la jocurile din 1984. Avea 19 ani.

”Elisabeta Lipă: Eu am trei retrageri, cu trei reveniri.

Reporter: V-ați retras și ați zis gata. Gata, fac o pauză!

Elisabeta Lipă: Prima dată a fost după JO de la Atlanta. Am zis fac pauză, mă ia valul olimpiadelor. Și am zis n-am urmaș. N-am nimic. Medaliile astea cui să le arăt, cui să le las moștenire? Și am zis OK. Între două ediții ale JO s-a născut Dragoș”.

”O muncă incredibilă. Asta e în genă”

Cornel Lipă îi este alături de 38 de ani.

”Reporter: N-a venit momentul ăla când i-ați zis ai câștigat o dată, dar gata?

Cornel Lipă: Eu i-am spus că nu o mai susțin când a mers la a șasea ediție. Dar ce înseamnă asta? Nu te mai susțin să te întorci. Trebuie să mai câștig o dată și dacă câștig o să mi-o dedic mie… OK, du-te…”.

Elisabeta Lipă: ”Mă duc înapoi să fac ce îmi place, că nu mi-am arătat mie că ăla e finalul. Și să știi ce te așteaptă și să ai putere să o iei de la început e mai greu decât atunci când începi și nu știi nimic din tainele performanței. Și asta am făcut și a doua și a treia oară și de fiecare dată nu m-am dus cu niciun alt gând decât să câștig”.

În 2004, a tras și câștigat la cea de-a șasea olimpiadă. Acasă, toți pereții sunt plini de medalii și diplome.

Cornel Lipă: ”Foarte multă muncă. O muncă incredibilă. Asta e în genă, să treacă de momentul ăla în care alții nu mai pot și ea reușește și trece mai departe”.

Ana Oleniuc, mama: ”Palmele erau așa… nu era piele, nu putea să spele un castronel de la vâsle. De la vâsle era cu rană. Și ungea, ungea… că se mai vindeca și nu s-o uitat. Ea tot merge la vâsle. I-a plăcut. Ea i-o plăcut. E harnică de mică. Și i-a plăcut”.

Elisabeta Lipă: ”Toate au o limită, dar să îți sacrifici copilul e foarte greu. Sâmbătă la prânz, când veneam acasă și era în extaz. Și când venea duminica și se așeză, îi dădeau niște boabe mari de larimi și zicea ”mamă, nu pleci nicăieri, mamă nu pleci nicăieri”. Ce să spui unui copil de câțiva anișori, că mama se duce în cantonament. Mama se duce să iasă campioană pentru a nu știu câta oară. Eu plângeam până la Snagov”.

”Este mama noastră, prietena noastră”

Fiul are acum 25 de ani și e IT-ist. În 2009, Elisabeta Lipă a preluat conducerea Federației de Canotaj după o perioadă lungă în care România nu mai câștigase medalii.

”Câtă voință îți trebuie ca să ieși campioană mondială? Multă. Mai mult decât multă, mai mult decât multă. Pentru altfel nu faci nimic fără voință. Voință să te trezești, voință să iei la antrenament, voință să îți faci programul, antrenamentul, tu să fii mulțumit de tine…voință îți trebuie să concurezi”.

După ani de muncă, rezultatele au început să apară. Anul trecut, Ancuța Bodnar și Simona Radiș au adus aurul olimpic, anul acesta au ieșit campioane mondiale.

Ancuța Bodnar: ”Este mama noastră, prietena noastră, este mereu acolo când avem nevoie și ne sprijină”.

Ionela Cozmiuc a câștigat aurul la mondiale.

”Bravo, mă, ce cursa a făcut nebuna asta mică, Ionela!”.

Aur au luat și Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, în barca de dublu.

”Doamne, ce cursă au făcut! Mulțumesc, Doamne, nu au lăsat o lovitură. Asta înseamnă putere, ambiție și o bază foarte bună, antrenament. Doamne, nu îmi vine să cred…”.

Marius Cozmiuc, campion mondial: ”Doamna de fier. Pentru că e foarte puternică”.

Elisabeta Lipă luptă ca sportul să redevină o materie serioasă în școală

Ionel Cozmiuc, campion mondial: ”Este fix ca un părinte care îi vrea binele copilului. Îl ceartă când e de certat și îl mângâie pe cap când e de mângâiat. Și cred că asta ne ajută foarte mult în drumul spre performanță, pentru că nu poți doar cu laude, trebuie să te mai scuture cineva din când în când”.

Medaliile aduse de sportivii români atrag tinerii la canotaj.

”Numărul copilașilor a crescut. Avem peste 230 de juniori mici și mari. Avem peste 95 de probe numai la copilași. Știi ce spune acest lucru? Că avem viitor”.

Elisabeta Lipă luptă acum ca sportul să redevină o materie serioasă în școală. Organizează evenimente în care își prezintă lotul, cu speranța că va atrage tot mai mult oamenii spre sport, spre mișcare.

Elisabeta Lipă: ”Văd părinți, părinți care își duc copiii la nutriționiști pentru cure de slăbire. Deci înțeleg, cure de slăbire ne trebuie nouă, cure de slăbire? Noi suntem pe podium la sedentarism. Și atunci? Ne trezim?”.

Acum, lotul olimpic se pregătește pentru jocurile din 2024. Elisabeta Lipă e tot timpul lângă sportivi, îi susține, se luptă cu autoritățile statului ca să obțină finanțări pentru echipă, să fie toate condițiile îndeplinite pentru a da noi campioni.

Încearcă să-i convingă pe români să facă sport. Pentru canotajul românesc e cea mai bună perioadă din istorie, o istorie în care Lipă rămâne, după multă muncă și ambiție, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat această țară.

